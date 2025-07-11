У ЦПД пояснили, навіщо росіяни перекрутили слова Дуди про аеропорт у Жешуві

Твердження російських медіа про плани Польщі закрити аеропорт у Жешуві, через який проходить більшість західної допомоги Україні, не відповідає дійсності.

РФ поширює фейк про погрози Польщі припинити допомогу Україні

У соцмережах російські ЗМІ та проросійські акаунти поширюють маніпулятивну інтерпретацію слів з інтерв’ю президента Польщі Анджея Дуди, стверджуючи, що Варшава начебто хоче припинити роботу аеропорту у Жешуві, через який проходить більшість західної допомоги Україні. У деяких повідомленнях йдеться навіть про “погрози припинити допомогу Україні”.

Ці твердження не відповідають дійсності та спотворюють зміст заяв Анджея Дуди, наголошують у Центрі протидії дезінформації.

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– У згаданому інтерв’ю президент Польщі не говорив про наміри закривати аеропорт, а лише згадував гіпотетичні можливості, які могли бути використані у минулому, щоб продемонструвати важливість Польщі як транзитної країни, – наголошують у ЦПД.

У центрі наводять дослівно заяву Дуди: “Ми могли б закрити аеропорт, але ми цього не зробили. Ми могли б сказати, що ми його ремонтуємо, а потім закрити”.

Аеропорт у Жешуві перебуває на реконструкції, проте залишається функціональним і ніхто не має наміру зупиняти транзит допомоги Україні через нього. Крім того, в інтерв’ю Анджей Дуда прямо заперечив будь-які плани блокувати допомогу Україні.

Поширенням такої дезінформації російська пропаганда має на меті посіяти недовіру між Україною та Польщею і створити фальшиве враження про нібито “втому” союзників від України.

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