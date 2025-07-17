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Однакові для всіх: Трамп готує лист із тарифними ставками для понад 150 країн

статки Трампа
Фото: Depositphotos

Президент США Дональд Трамп має намір в одному листі повідомити відразу понад 150 країнам про нові тарифні ставки.

Про це повідомляє Politico.

Трамп готує тарифні ставки для понад 150 країн

Трамп зазначив, що йдеться про невеликі країни, які не мають багато бізнесу, як-от  Китай чи Японія, з якими існують окремі домовленості.

Зараз дивляться

— Все буде однаково для всіх, для цієї групи, – сказав Трамп.

Наразі всі країни сплачують додатковий базовий тариф у розмірі 10%, який Трамп встановив у квітні.

Раніше президент США вказував, що нова базова ставка може становити від 15% до 20%.

Нагадаємо, що Трамп вже розіслав близько двох десятків листів, інформуючи окремих торгових партнерів, таких як Європейський Союз, Японія і Південна Корея, про тарифну ставку, з якою вони зіткнуться з 1 серпня.

Зокрема у листі до глави Молдови Маї Санду американський лідер повідомив про запровадження тарифів у 25% на всі молдовські товари, які ввозитимуться до Штатів.

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