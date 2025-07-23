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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Ізраїль може приєднатися до коаліції з повернення викрадених РФ українських дітей – Кондратюк

Гідеон Саар
Фото: Верховна Рада

Ізраїль розгляне можливість долучення до міжнародної коаліції, яка працює над поверненням до України дітей, примусово вивезених до Росії.

Про це заявила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк за підсумками зустрічі з очільником МЗС Ізраїлю Гідеоном Сааром, який прибув до Києва з робочим візитом.

Ізраїль може приєднатися до коаліції щодо повернення українських дітей

 – Для нас важлива підтримка Ізраїлем суверенітету і територіальної цілісності України. Ми зацікавлені в системах ППО для захисту цивільного населення. Бо це не військова, а гуманітарна потреба, – наголосила Кондратюк.

У рамках перемовин сторони обговорили перспективи приєднання Ізраїлю до міжнародної коаліції, що займається поверненням викрадених РФ українських дітей. До коаліції вже доєдналися понад 40 країн.

Зараз дивляться

Окрему увагу було приділено питанню можливості розгляду в Кнесеті резолюції щодо викрадених РФ дітей.

– Розраховуємо, що Кнесет візьме за основу подану до Конгресу США двопартійну резолюцію. Вона вимагає від Росії безумовного повернення всіх депортованих Росією дітей поза переговорним процесом – ще до будь-яких мирних домовленостей, – зазначила Кондратюк.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар підтвердив, що його відомство розгляне можливість приєднання до коаліції.

– Я засуджую російські атаки на цивільне населення України. Я прибув з цим візитом, аби відзначити неймовірну стійкість українців та продемонструвати солідарність Ізраїлю з українським народом, – заявив Саар.

Нагадаємо, сьогодні після переговорів з Сааром глава МЗС Андрій Сибіга повідомив про домовленість між Україною та Ізраїлем щодо початку діалогу у контексті зростаючої іранської загрози.

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