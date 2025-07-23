Израиль может присоединиться к коалиции по возвращению похищенных РФ украинских детей — Кондратюк

Израиль рассмотрит возможность присоединения к международной коалиции, которая работает над возвращением в Украину детей, принудительно вывезенных в Россию.

Об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк по итогам встречи с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, который прибыл в Киев с рабочим визитом.

Израиль может присоединиться к коалиции по возвращению украинских детей

— Для нас важна поддержка Израилем суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы заинтересованы в системах ПВО для защиты гражданского населения. Потому что это не военная, а гуманитарная потребность, — подчеркнула Кондратюк.

В рамках переговоров стороны обсудили перспективы присоединения Израиля к международной коалиции, занимающейся возвращением похищенных РФ украинских детей. К коалиции уже присоединились более 40 стран.

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Отдельное внимание было уделено вопросу возможности рассмотрения в Кнесете резолюции о похищенных РФ детях.

— Рассчитываем, что Кнессет возьмет за основу представленную в Конгресс США двухпартийную резолюцию. Она требует от России безусловного возвращения всех депортированных Россией детей вне переговорного процесса – еще до каких-либо мирных договоренностей, – отметила Кондратюк.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подтвердил, что его ведомство рассмотрит возможность присоединения к коалиции.

— Я осуждаю российские атаки на гражданское население Украины. Я прибыл с этим визитом, чтобы отметить невероятную стойкость украинцев и продемонстрировать солидарность Израиля с украинским народом, — заявил Саар.

Напомним, сегодня после переговоров с Сааром глава МИД Андрей Сибига сообщил о договоренности между Украиной и Израилем о начале диалога в контексте растущей иранской угрозы.

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