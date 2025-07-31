$1 млрд для України: комітет Сенату США підтримав оборонний бюджет-2026

Комітет із питань асигнувань Сенату США схвалив проєкт закону про оборонні витрати на 2026 фінансовий рік, у якому передбачено близько $1 млрд на допомогу Україні.

Це сталося попри те, що адміністрація Дональда Трампа не включила відповідне фінансування до бюджетного запиту, пише Reuters.

Комітет Сенату США схвалив оборонний бюджет -2026

– Комітет схвалив $852 млрд для Міністерства оборони на (наступний, – Ред.) фінансовий рік, який закінчиться 30 вересня 2026 року, що на $21,7 млрд або на 2,6%, більше, ніж президент-республіканець вказав у запиті раніше, – повідомляє агентство.

Рішення комітету підтримали 26 сенаторів, тоді як лише троє виступили проти. Це свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи, як з боку демократів, так і республіканців.

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– Не тільки попередня адміністрація, але й нинішня недооцінила рівень викликів, які постали перед нами, – прокоментував сенатор-республіканець Мітч Макконнелл

У документі, зокрема, передбачено виділення $800 млн у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), а також ще $225 млн для Балтійської ініціативи безпеки.

Значна частина цих коштів також призначена для підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.

Фінансовий рік у США розпочинається 1 жовтня й триває до 30 вересня наступного календарного року.

Щоб забезпечити стабільне функціонування державних структур, відповідні бюджетні законопроєкти мають бути ухвалені до старту нового фінансового періоду.

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