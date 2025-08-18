Місце проведення зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна: що відомо

Головне Мелоні запропонувала для тристоронньої зустрічі Рим, Макрон - Женеву.

Передбачається, що для Зеленського та Трампа кращим варіантом є Ватикан.

Дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, зокрема Будапешт і Гельсінкі.

Європейські дипломати розходяться в думках щодо місця проведення можливої тристоронньої зустрічі між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним цього тижня.

Місце проведення тристоронньої зустрічі: які варіанти

Як пише видання, під час відеодзвінка Коаліції охочих минулими вихідними прем’єр Італії Джорджія Мелоні запропонувала місцем зустрічі Рим, а президент Франції Еммануель Макрон – Женеву.

– Вважається, що Зеленський і Трамп віддають перевагу Риму, зокрема Ватикану, але Путін віддає перевагу Женеві, – йдеться в повідомленні.

Крім того, міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії наполягають на своїй готовності прийняти переговори, а дипломати ЄС також оцінюють інші місця проведення, зокрема Будапешт і Гельсінкі.

Зараз дивляться

– Якщо не буде ніяких змін в останню хвилину, союзники США і ЄС домовилися, що зустріч відбудеться в Європі, – йдеться в повідомленні.

Джерело : Sky News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.