У середу, 3 вересня, у столиці Китаю відбудеться військовий парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни. На ньому будуть присутніми президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін.

Путін прилетів до Китаю на парад із Сі Цзіньпіном

Як повідомляє The Guardian, у Пекіні на параді китайського лідера Сі Цзіньпіна супроводжуватимуть лідери деяких з найбільш санкціонованих країн світу – Росії, Північної Кореї, Ірану, М’янми та представники Глобального Півдня. Але примітним є те, що на події майже не буде західних лідерів.

Пекін розглядає цей парад як демонстрацію військової та дипломатичної сили на тлі важливих переговорів з адміністрацією американського президента Дональда Трампа в США з питань торгівлі.

Візит Путіна до Китаю: хто ще піде на парад

Російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин візьмуть участь у параді 3 вересня. Це буде перша спільна поява двох лідерів на публіці разом із Сі Цзіньпіном.

Очікується, що президент Ірану Масуд Пезешкіан буде присутній на помості, коли десятки тисяч військовослужбовців пройдуть маршем по китайській столиці.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Китаю, на заході буде присутній глава хунти М’янми Мін Аун Хлайн, який рідко виїжджає за кордон.

Більшість західних лідерів утримаються від участі в параді, який став демонстрацією співробітництва між Китаєм, Росією і Глобальним Півднем.

Єдиними главами західних держав і урядів, які були присутні на заходах у Пекіні, були прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і президент Сербії Олександр Вучич.

Фіцо виступав проти санкцій проти Росії за війну проти України і зіпсував відносини з Європейським Союзом після візиту до Москви.

Вучич також приїхав до Москви в травні, прагнучи хороших відносин з Росією і Китаєм. Але він заявляв, що Сербія прихильна до вступу в ЄС, як і раніше.

Організацію Об’єднаних Націй представлятиме заступник генерального секретаря Лі Цзюньхуа, який раніше обіймав різні посади в МЗС Китаю. Зокрема, він був послом Китаю в Італії, Сан-Марино та М’янмі.

Візит Путіна до Китаю 2025: що планується на параді

Очікується, що це стане одним із найбільших заходів за останні роки у Китаї, який буде ретельно спланованим.

Там представлять низку нових видів озброєння, зокрема винищувачі, системи протиракетної оборони, гіперзвукову зброю та балістичну ракету середньої дальності DF-26.

Цього дня Сі Цзіньпін проведе огляд десятків тисяч військовослужбовців на площі Тяньаньмень разом з іншими представниками країн, зокрема Путіним.

Путін у Китаї: які ще світові лідери беруть участь

Перед парадом деякі лідери відвідали форум з безпеки Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Серед учасників були російський диктатор Володимир Путін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Перший за сім років візит Моді до Китаю викликав великий ажіотаж на тлі погіршення відносин Індії з Вашингтоном.

Він відбувся через кілька днів після того, як США подвоїли мита на індійський експорт до 50% через відмову Нью-Делі припинити закупівлі російської нафти.

