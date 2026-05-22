Карта киянина — це багатофункціональна картка, яка надає можливість персоніфікувати жителя міста Києва та надає певні пільги. Цей платіжний засіб поєднує в собі різноманітні послуги, як-от, наприклад, банківські та транспортні.

Муніципальна картка киянина є спільним проєктом Київської міської ради та Ощадбанку. Створена ця платіжна система для підвищення соціального захисту населення, для механізмів надання пільг та зручних сучасних сервісів для усіх жителів столиці.

Що це за картка та які знижки можна отримати

Людина, яка має Картку киянина, може користуватися пільгами та знижками, наприклад, дешевше їздити у громадському транспорті.

Картку киянина можна поповнювати як електронний квиток і платити з неї у метро та наземному транспорті.

Поповнити картку можна в терміналах, касах метро, на сайті ГІОЦ чи EasyPay.

З карткою можна отримати знижки в Київському метрополітені та КП Київпастранс.

Також за допомогою картки пільгові категорії населення можуть скористатися безкоштовним проїздом, а непільговики можуть використати картку як проїзний.

Також встановлені спеціальні ціни або визначені дні безкоштовного відвідування театрів та музеїв.

Картка киянина надає певні знижки і за сплату комунальних послуг. Можна без комісії сплачувати за послуги ЖКХ.

Щодо знижок у магазинах, то їхній перелік час від часу змінюється, тому це необхідно з’ясовувати на момент відкриття КК.

Хто може отримати Картку киянина

Отримати її можуть усі жителі Києва, зокрема:

усі, хто має київську реєстрацію (прописку);

курсанти вищих військових закладів міста Києва, ті, хто здобувають повну загальну середню, професійну та вищу освіту в освітніх установах столиці всіх рівнів акредитації.

люди, які офіційно працевлаштовані на київських підприємствах та фізичні особи-підприємці (ФОП), які зареєстровані в місті Києві;

люди, які взяті на облік як ВПО (внутрішньо переміщена особа) у місті Києві;

люди, які мають право на пільги, доплати та інші види допомоги згідно з законодавством.

Оформити картку киянина можуть й пенсіонери. Кожний випадок розглядається окремо. Щоб дізнатися повний перелік осіб, які можуть отримати картку, варто звернутися до контакт-центру або до найближчого відділення Ощадбанку.

Оформлення Картки киянина відбувається безкоштовно.

Для людей, що не мають пільг, обслуговування картки киянина становить 100 грн на рік .

. Для клієнтів, власників зарплатної картки, за умови зарахування на картку заробітної плати — обслуговування безкоштовне.

Для пільгових категорій населення, які зареєстровані в місті Київ, обслуговування картки також безкоштовне.

Оформити картку можна особисто в будь-якому відділенні Ощадбанку. З собою необхідно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, які підтверджують право на отримання картки (студентський квиток, довідку з місця роботи);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

посвідчення пенсіонера, якщо картка оформлюється для людини з цієї категорії;

кольорове фото 3х4 (за необхідністю).

Щоб отримати муніципальну картку, люди, які мають пільги, повинні додати документи, що підтверджують це.

Хто має право на пільги та які документи потрібні

ветерани війни — посвідчення ветерана або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою;

інвалід війни І-ІІІ групи — відповідне посвідчення;

ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС — посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти війни — пенсійне посвідчення з відповідною відміткою;

ветерани праці — пенсійне посвідчення;

пенсіонери, люди з інвалідністю — пенсійне та довідку про інвалідність;

реабілітовані жертви радянського режиму та нацистських переслідувань;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ — відповідне посвідчення;

багатодітні батьки — посвідчення батьків багатодітної сім’ї або список багатодітних родин, виданий районним структурним підрозділом у справах сім’ї, молоді та спорту;

особи, які не мають права на пенсію — посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, або довідка про перебування на обліку та отримання зазначеного виду допомоги;

працездатні громадяни, які не працюють та доглядають за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу або соціальну пенсію;

працездатні громадяни, які не працюють та доглядають за людиною з інвалідністю I групи або літньою людиною, що досягла 80-річного віку, та отримують компенсаційну виплату — довідка про отримання компенсаційної виплати або про отримання компенсації фізичним особам;

учасники бойових дій — відповідне посвідчення.

