У першій половині вересня 2025 року російська пропаганда продовжить поширювати фейкові новини щодо подій у світі та в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Інформзагрози РФ: прогноз ЦПД на вересень

За даними працівників робочого органу Ради національної безпеки та оборони України, РФ готує низку провокацій.

Дискредитація гарантій безпеки та переговорного процесу

Активізація кампаній, спрямованих на підрив довіри до міжнародної підтримки України. Росія поширюватиме наративи про неефективність західних гарантій та розбіжності між Україною і партнерами, намагаючись зобразити переговори як тиск на Київ.

Навчання Захід-2025 у Білорусі

З 12 до 16 вересня очікується масштабна інформаційна кампанія, пов’язана з навчаннями, що нагнітатиме страхи щодо можливого нового вторгнення з півночі. Пропаганда буде стверджувати про “вичерпаність ресурсів” ЗСУ та неспроможність України протистояти новому фронту.

Дискредитація рішення уряду щодо виїзду української молоді за кордон

На думку експертів ЦПД, ворог просуватиме фейки про соціальну кризу та масову втечу молоді за кордон.

Масштабні політичні репресії

Основна мета кампанії РФ про нібито масові політичні репресії — дискредитація української держави, створення ілюзії диктатури та системного порушення прав людини, а також тиск на міжнародні інституції для зниження рівня підтримки Києва.

Антиукраїнські настрої в Польщі

Крім того, очікується активізація кампанії, спрямованої на розпалювання ворожнечі між українцями та поляками.

— Особливо наголошуватиметься на поширенні тез про нібито агресивність українців, високу злочинність і надмірні соціальні пільги, що може погіршити ставлення польського населення до українських біженців і мігрантів, — йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагнітання страхів щодо енергетичної безпеки

Ворожі пропагандисти спекулюватимуть на підвищенні тарифів та можливих масових відключеннях світла й тепла, зокрема через повідомлення про можливі енергетичні катастрофи.

Метою є підрив довіри до можливостей України забезпечити стабільний опалювальний сезон.

У міжнародному вимірі прогнозується поширення наративів про нібито “енергетичний колапс в Україні”, здатний призвести до “нової хвилі біженців у Європу”.

“Український тероризм” у контексті ударів по нафтопроводу “Дружба”

Масштабна кампанія, що має на меті представити Україну як загрозу енергетичній безпеці Європи.

Російські медіа та пов’язані з ними ресурси поширюватимуть меседжі про загрозу дефіциту пального, перебої в постачанні електроенергії та втрату партнерів через начебто “необдумані дії Києва”.

Східний економічний форум-2025

Пропаганда намагатиметься використати форум для демонстрації міжнародної підтримки Росії, акцентуючи увагу на її впливі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Вибори в Молдові та Чехії

Очікується активізація російської інформаційної кампанії, спрямованої на розпалювання політичної нестабільності та дискредитацію проєвропейських сил.

Парад у Пекіні

За припущеннями ЦПД, 3 вересня відбудеться військовий парад, який Росія використає для демонстрації міжнародного впливу та ролі у формуванні нової геополітичної архітектури.

— Для РФ подія матиме першочергове значення — не стільки у військовій, скільки в інформаційній та дипломатичній площині, — наголошують експерти ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації

