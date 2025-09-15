Увечері в понеділок, 15 вересня, ціни на нафту продовжують стрімко зростати.

Трейдери аналізують нові заяви Білого дому про можливе введення санкцій проти Росії та повідомлення щодо наслідків атак українських дронів по об’єктах російської нафтової інфраструктури.

Світові ціни на нафту продовжують зростати

Станом на 16:51 за київським часом котирування листопадових ф’ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялися на $0,75 (1,12%) до $67,74 за барель.

Жовтневі ф’ючерси на нафту WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на $0,86 (1,37%), до $63,55 за барель.

Президент США Дональд Трамп у вихідні заявив, що Вашингтон готовий запровадити більш масштабні санкції проти Росії, але за умови, що інші країни НАТО застосують аналогічні заходи й відмовляться від імпорту російської нафти.

Він також висловив невдоволення м’якістю європейських санкцій.

– Європейці – мої друзі, але вони купують нафту в Росії. (…) Я не хочу, щоб вони купували нафту. І санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі, – сказав Трамп журналістам президентського пулу.

Ринкові гравці уважно стежать за розвитком подій, зокрема за повідомленнями про нові удари українських дронів по російських нафтопереробних і експортних об’єктах.

Ці атаки стали відповіддю на продовження Росією масштабної агресії проти України.

Аналітик компанії IG Тоні Сікамор вважає, що у випадку продовження атак на російську енергетичну інфраструктуру прогнози щодо світових цін на нафту можуть бути переглянуті у бік підвищення.

Разом з тим, дані нафтосервісної компанії Baker Hughes свідчать, що за останній тиждень у США кількість працюючих нафтових бурових установок збільшилася на дві одиниці до 417.

