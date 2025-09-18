У 2025 році Москва що у півтора раза збільшила витрати на програми Россотрудничества, державної структури, спрямованої на поширення кремлівської пропаганди через культурні центри всього світу.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України.

Витрати на пропаганду зросли: що відомо

За даними ЦПД, лише за 2025 рік Россотруднічество витратило щонайменше 412 млн рублів (приблизно $5 млн), що у півтора раза більше, ніж торік.

Це найбільший показник за останні 14 років. Основні ресурси йдуть на програму “Нове покоління”, у межах якої іноземних студентів, журналістів, блогерів, активістів та підприємців запрошують до Росії для “культурного обміну”.

Учасники відвідують тренінги в кремлівських пропагандистських медіа, як-от RT і Sputnik. Окрему увагу приділено країнам Глобального Півдня.

За допомогою таких програм Росія намагається створити мережу лояльних медійників, політиків і громадських діячів, які просуватимуть кремлівські меседжі та впливатимуть на громадську думку щодо російської політики в своїх країнах.

— Кремль запевняє, що Россотрудничество — це виключно культурна дипломатія, але на практиці це один з інструментів гібридної війни, — йдеться в повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, що кремлівська пропаганда є потужним інструментом, який дозволяє російському уряду контролювати інформаційний простір та впливати на суспільну думку.

Її методи і цілі можуть бути різними, але основна мета залишається незмінною — збереження влади та просування інтересів Росії на міжнародній арені.

