Попри рекордну кількість санкцій, російська економіка не зазнала очікуваного краху й навіть зростала у 2023-2024 роках.

Та нині її розвиток практично зупинився: уповільнюється ВВП, падають прибутки компаній, пише видання The Economist.

Ситуація в російській економіці

Міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно використав метафору, щоб описати ситуацію у російсько-українській війні.

– Ми перебуваємо у перегонах. Як довго зможе втриматися українська армія порівняно з тим, як довго зможе втриматися російська економіка, – сказав він.

Бессент припустив, що жорсткіші західні санкції, зокрема тарифи проти країн, які купують нафту у Росії, спричинили б повний крах російської економіки, що, своєю чергою, змусило б Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Наскільки ж уразлива Росія? Через західну політику жодна інша країна не стикається з більшою кількістю санкцій.

ЄС запровадив 18 пакетів санкцій, 19-й Європейська комісія запропонувала 19 вересня.

Америка націлилася приблизно на 5 тис. осіб та організацій. І все ж, попри шквал обмежень, прогнози краху раз по раз не справджувалися.

Після короткої рецесії у 2022 році економіка Росії злетіла протягом наступних двох років.

Економічне сповільнення в РФ

Тепер же російська економіка сповільнюється майже до зупинки. У липні ВВП зріс лише на 0,4% у річному вимірі.

Індекс, заснований на опитуванні менеджерів із закупівель, свідчить, що економічна активність скорочується вже кілька місяців.

Зростання корпоративних прибутків слабке, що тисне на фондовий ринок, а реальні зарплати також уповільнилися. Політики й регулятори сваряться між собою, хто винен. Економічна вечірка 2023-24 років безумовно закінчилася.

Вона завершилася частково тому, що уряд Путіна забрав фіскальний алкоголь. Стимулювання витрат на рівні 5% ВВП у 2023 році цього року змінюється на помірну фіскальну консолідацію.

Більше немає величезних зростань витрат на інфраструктуру та військово-промисловий комплекс. Монетарна політика також відіграє роль.

У 2023 і 2024 роках центральний банк різко підняв відсоткові ставки, щоб стримати інфляцію. Висока вартість запозичень підвищила вигідність заощаджувати, а не витрачати гроші.

Вплив санкцій на економіку

Вплив санкцій на економіку менш очевидний. Справді, видобуток нафти, товару, на який накладено багато західних обмежень, падає.

З січня по березень Росія експортувала товарів на $96 млрд, переважно нафтопродуктів, тоді як на початку 2022 року ця цифра становила $155 млрд.

Однак змінений економічний контекст допомагає пояснити спад. Від початку року рубль укріпився, зменшивши вигоди від продажів за кордон.

Світові ціни на нафту низькі. А висока вартість кредитів ускладнює фінансування видобутку.

Останній удар ЄС може ускладнити життя Росії. Він спрямований на покарання компаній, що підтримують російську війну, купуючи нафту з порушенням санкцій, а також тих, хто постачає їй товари.

Втім, досвід показує, що санкцій, як би їх не проектували, можна уникнути. Бурхлива індустрія перевантажень, яка переправляє товари із Заходу до Росії через нейтральні треті країни, важко піддається контролю.

Як зазначає банк Goldman Sachs, аналізуючи спробу ЄС заборонити імпорт продукції, виготовленої з російської нафти:

– Виконання може бути складним, оскільки… багатоетапне реекспортування [та] обмежена видимість щодо використання нафти на нафтопереробних заводах ускладнюють відстеження її походження.

У деяких випадках Росія перейшла на бартер із торговими партнерами (пшениця в обмін на автомобілі, наприклад), щоб уникнути міжнародних грошових переказів.

Зарплати росіян зростають

Можливо, повільне економічне зростання, навіть попри “діряві” санкції, змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Однак це може зайняти певний час.

Хоча економіка топчеться на місці, її занепад не зачепив ринок праці. Реальні зарплати перебувають на історичному максимумі. Безробіття на історичному мінімумі.

На різкий контраст із похмурими настроями на Заході, росіяни рідко коли почувалися краще щодо своєї економічної ситуації.

Тим часом фінанси України виглядають дедалі напруженішими. Якщо Америка та Європа хочуть, щоб їхній союзник виграв ці перегони, вони мають дати йому кращі бігові кросівки.

