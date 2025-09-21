Несмотря на рекордное количество санкций, российская экономика не потерпела ожидаемого краха и даже росла в 2023-2024 годах.

Но сейчас ее развитие практически остановилось: замедляется ВВП, падают прибыли компаний, пишет издание The Economist.

Ситуация в российской экономике

Министр финансов США Скотт Бессент недавно использовал метафору, чтобы описать ситуацию в российско-украинской войне.

— Мы находимся в гонке. Как долго сможет удержаться украинская армия по сравнению с тем, как долго сможет удержаться российская экономика, — сказал он.

Бессент предположил, что более жесткие западные санкции, в частности тарифы против стран, которые покупают нефть у России, привели бы к полному краху российской экономики, что, в свою очередь, заставило бы Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Насколько же уязвима Россия? Из-за западной политики ни одна другая страна не сталкивается с большим количеством санкций.

ЕС ввел 18 пакетов санкций, 19-й Европейская комиссия предложила 19 сентября.

Америка нацелилась примерно на 5 тыс. человек и организаций. И все же, несмотря на шквал ограничений, прогнозы краха раз за разом не сбывались.

После короткой рецессии в 2022 году экономика России взлетела в течение следующих двух лет.

Экономическое замедление в РФ

Теперь же российская экономика замедляется почти до остановки. В июле ВВП вырос лишь на 0,4% в годовом измерении.

Индекс, основанный на опросе менеджеров по закупкам, свидетельствует, что экономическая активность сокращается уже несколько месяцев.

Рост корпоративных прибылей слабый, что давит на фондовый рынок, а реальные зарплаты также замедлились. Политики и регуляторы ссорятся между собой, кто виноват. Экономическая вечеринка 2023-24 годов безусловно закончилась.

Она завершилась отчасти потому, что правительство Путина забрало фискальный алкоголь. Стимулирование расходов на уровне 5% ВВП в 2023 году в этом году сменяется умеренной фискальной консолидацией.

Больше нет огромного роста расходов на инфраструктуру и военно-промышленный комплекс. Монетарная политика также играет свою роль.

В 2023 и 2024 годах центральный банк резко поднял процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. Высокая стоимость заимствований повысила выгодность экономить, а не тратить деньги.

Влияние санкций на экономику

Влияние санкций на экономику менее очевидно. Действительно, добыча нефти, товара, на который наложены многие западные ограничения, падает.

С января по март Россия экспортировала товаров на $96 млрд, преимущественно нефтепродуктов, тогда как в начале 2022 года эта цифра составляла $155 млрд.

Однако изменившийся экономический контекст помогает объяснить спад. С начала года рубль укрепился, уменьшив выгоды от продаж за рубеж.

Мировые цены на нефть низкие. А высокая стоимость кредитов затрудняет финансирование добычи.

Последний удар ЕС может осложнить жизнь России. Он направлен на наказание компаний, поддерживающих российскую войну, покупая нефть с нарушением санкций, а также тех, кто поставляет ей товары.

Впрочем, опыт показывает, что санкций, как бы их ни проектировали, можно избежать. Бурная индустрия перегрузок, которая переправляет товары с Запада в Россию через нейтральные третьи страны, трудно поддается контролю.

Как отмечает банк Goldman Sachs, анализируя попытку ЕС запретить импорт продукции, изготовленной из российской нефти:

— Выполнение может быть сложным, поскольку… многоэтапный реэкспорт [и] ограниченная видимость использования нефти на нефтеперерабатывающих заводах затрудняют отслеживание ее происхождения.

В некоторых случаях Россия перешла на бартер с торговыми партнерами (пшеница в обмен на автомобили, например), чтобы избежать международных денежных переводов.

Возможно, медленный экономический рост, даже несмотря на “дырявые” санкции, заставит Путина сесть за стол переговоров. Однако это может занять некоторое время.

Зарплаты россиян растут

Хотя экономика топчется на месте, ее упадок не затронул рынок труда. Реальные зарплаты находятся на историческом максимуме. Безработица на историческом минимуме.

В резком контрасте с мрачными настроениями на Западе, россияне редко когда чувствовали себя лучше в отношении своей экономической ситуации.

Между тем финансы Украины выглядят все более напряженными. Если Америка и Европа хотят, чтобы их союзник выиграл эту гонку, они должны дать ему лучшие кроссовки для бега.

