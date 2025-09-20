Більшість пропозицій України враховані: Зеленський про 19-й пакет санкцій проти РФ
Цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти Росії, очікується його затвердження, повідомив президент Володимир Зеленський.
У своєму традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що цей тиждень наблизив ухвалення 19-го пакету санкцій проти РФ.
– Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси Росії обмежуються. І також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти, – зазначив він.
Крім того, голова держави подякував за те, що українські пропозиції до санкційного пакету ЄС багато в чому враховані.
– Ми постійно ведем цю роботу з кожним нашим партнером, і, звісно, передусім з Європейським Союзом, і також з “Групою семи”. Очікуємо сильних санкційних кроків також від США – Європа свою частину роботи виконує, – додав Зеленський.
Президент України повідомив і про підписання указів про застосування нових санкцій України.
Фото: Володимир Зеленський