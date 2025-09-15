Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України 14 вересня здійснили масштабну атаку на ресурси російської ЦВК під час так званого єдиного дня голосування.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в українській розвідці.

Кібератака хакерів ГУР на російську ЦВК

За словами співрозмовника, мета кібератаки – зірвати онлайн-голосування на незаконних виборах, які РФ проводить, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях України.

В ГУР кажуть, що DDOS-атака вдарила по серверах Центральної виборчої комісії та платформі електронного голосування, які використовувалися на виборах мерів та губернаторів на території РФ.

Постраждали також маршрутизатори Ростелекома та сервери державного порталу цифрових послуг Госуслуги.

Внаслідок кібератаки на деякий час була паралізована робота цифрових сервісів, тому багато росіян не змогли проголосувати на місцевих виборах.

Хакерську атаку підтвердили голова російської ЦВК Елла Памфілова та у Роскомнагляді.

Тиждень тому кіберкорпус ГУР Міноборони України також провів масштабну операцію проти російської інфраструктури, заблокувавши паливні картки та атакувавши десятки онлайн-ресурсів.

