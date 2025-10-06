Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що наступним кандидатом у президенти США від Республіканської партії може стати віцепрезидент Джей Ді Венс, якщо він ухвалить рішення балотуватися.

Про це Рубіо заявив в ефірі Fox News.

Венс може стати кандидатом у президенти США

Під час інтерв’ю ведуча нагадала, що, за даними кількох джерел, Дональд Трамп розглядає саме Рубіо як потенційного наступника руху MAGA (Make America Great Again).

Зараз дивляться

Відповідаючи на запитання, чи готовий він брати участь у виборах 2028 року, Рубіо зазначив, що рух очолить інша людина.

– Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент США Джей Ді Венс, якщо він вирішить балотуватися. Він мій добрий друг і чудово справляється зі своїми обов’язками, – сказав Марко Рубіо.

Посадовець підкреслив, що у Трампа сильна команда, усі члени якої працюють задля реалізації його політичної програми.

– Прояснімо: наша робота — це виконання президентської програми. Ми можемо радити чи пропонувати ідеї, але в кінцевому підсумку рішення ухвалює Трамп – обраний американським народом, –додав Рубіо.

Що відомо про можливе висування Джей Ді Венса

Ще у березні 2025 року видання Axios повідомляло, що соратники Трампа розглядають Венса як одного з найімовірніших майбутніх кандидатів у президенти США.

За їхніми словами, Трамп “зруйнував стару Республіканську партію”, а Венс може завершити цю трансформацію.

Сам Джей Ді Венс раніше заявляв, що готовий очолити державу, але лише “якщо з Дональдом Трампом щось станеться”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.