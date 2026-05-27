Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння через те, що Російська Федерація посилила масовані атаки на території України.

Про це повідомляє Vatican News.

Папа Римський під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані висловив глибоке занепокоєння війною Росії проти України. Понтифік наголосив, що уважно стежить за перебігом подій.

Він відзначив значне загострення війни протягом останніх днів. Лев XIV висловив свою близькість усім цивільним, які страждає від наслідків нещодавніх ударів.

– Війна не вирішує проблем, а лише поглиблює їх. Вона не створює безпеку, а лише примножує страждання та ненависть. Там, де падають ракети та дрони, руйнується надія, знищуються домівки та місця молитви, втрачаються життя невинних людей, – сказав він.

У ніч на 24 травня Росія завдала масованих ударів по Києву, застосувавши близько 600 безпілотників та 90 ракет різних типів, зокрема, балістику та Орєшнік.

Внаслідок обстрілу є руйнування та пошкодження житлових будинків майже у всіх районах столиці. Згодом стало відомо, що через атаку загинули щонайменше троє людей та постраждали ще 86 осіб.

