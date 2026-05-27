В уряді Угорщини назвали умову, за якої прем’єр-міністр Петер Мадяр може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомили речники уряду Угорщини, передає угорська служба Euronews.

За якої умови можлива зустріч Мадяра і Зеленського

За словами представників уряду, зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського може відбутися у разі виконання Україною вимог угорської сторони.

Зараз дивляться

 – Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні, – заявили представники уряду.

Вони зазначили, що наразі між сторонами тривають технічні переговори.

Можливість проведення зустрічі на найвищому рівні з’явиться у випадку досягнення прогресу під час цих консультацій.

Рішення щодо угорської меншини на Закарпатті

Нагадаємо, Петер Мадяр раніше ініціював зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Він запропонував провести її у місті Берегове на Закарпатті, де проживає угорська меншина, до початку червня.

В Офісі президента України відреагували на ініціативу. Радник президента Дмитро Литвин заявив, що подібні зустрічі узгоджуються у межах двосторонніх контактів.

18 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що протягом тижня має відбутися раунд українсько-угорських консультацій на експертному рівні.

Їхня мета – пошук практичних та надійних рішень щодо угорської меншини у Закарпатській області.

22 травня Сибіга провів першу зустріч із новою очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан.

Читайте також
Мадяр пояснив, чому не підтримує прискорений вступ України до ЄС
Україна ЄС

Пов'язані теми:

Володимир ЗеленськийПетер МадярУгорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.