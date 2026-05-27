В уряді Угорщини назвали умову зустрічі Зеленського і Мадяра
В уряді Угорщини назвали умову, за якої прем’єр-міністр Петер Мадяр може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомили речники уряду Угорщини, передає угорська служба Euronews.
За якої умови можлива зустріч Мадяра і Зеленського
– Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні, – заявили представники уряду.
Вони зазначили, що наразі між сторонами тривають технічні переговори.
Можливість проведення зустрічі на найвищому рівні з’явиться у випадку досягнення прогресу під час цих консультацій.
Рішення щодо угорської меншини на Закарпатті
Нагадаємо, Петер Мадяр раніше ініціював зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Він запропонував провести її у місті Берегове на Закарпатті, де проживає угорська меншина, до початку червня.
В Офісі президента України відреагували на ініціативу. Радник президента Дмитро Литвин заявив, що подібні зустрічі узгоджуються у межах двосторонніх контактів.
18 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що протягом тижня має відбутися раунд українсько-угорських консультацій на експертному рівні.
Їхня мета – пошук практичних та надійних рішень щодо угорської меншини у Закарпатській області.
22 травня Сибіга провів першу зустріч із новою очільницею Міністерства закордонних справ Угорщини Анітою Орбан.