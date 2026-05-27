Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула другу перемогу на кортах Ролан Гарросу-2026, здолавши представницю Іспанії Кейтлін Кеведо у двох сетах.

Світоліна обіграла іспанку в другому раунді Ролан Гарросу-2026

Еліна Світоліна отримала сьомий номер посіву, а на старті турніру провела складний трисетовий матч проти представниці Угорщини Анни Бондар. Її вдалося обіграти на 10-очковому тайбрейку третього сету.

Наступною суперницею українки стала представниця Іспанії Кеведо, яка посідає 126 місце у світовому рейтингу. Іспанка, яка цьогоріч вперше зіграла в основній сітці турніру WTA, вийшла у другий раунд завдяки перемозі у важкому поєдинку з двома тайбрейками.

Стартова партія пройшла під домінацією Світоліної, яка розгромила суперницю з рахунком 6:0 усього за 28 хвилин. За весь сет іспанка змогла нав’язати боротьбу лише в другому геймі.

Другий сет виявився значно складнішим: Світоліній навіть довелося відігруватися за рахунку 3:4. Проте українка вчасно перехопила ініціативу та взяла три гейми поспіль, після чого закрила партію (6:4) та матч на свою користь.

Починаючи з 2015 року, Еліна Світоліна стабільно доходить щонайменше до 1/16 фіналу Ролан Гаррос (єдиним винятком став сезон-2022, який вона пропустила).

За весь цей час українка лише тричі зачохляла ракетку на цій стадії паризького мейджора – у 2018, 2019 та 2021 роках.

Наступною суперницею Світоліни стане представниця Німеччини Тамара Корпач (95 місце в рейтингу WTA), з якою українка проведе перший очний поєдинок у кар’єрі.

