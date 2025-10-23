Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що відхилить план використання заморожених російських активів, якщо інші країни ЄС не погодяться розділити ризик у разі подання Росією позову про повернення грошей.

Про це пише Bloomberg.

План щодо російських активів

За словами Де Вевера, Бельгія хоче мати гарантії від країн Євросоюзу, що вони внесуть кошти, якщо ж гроші Росії врешті доведеться повернути.

– Якщо ці вимоги, які, на мою думку, є цілком розумними, будуть виконані, то ми зможемо рухатися далі. Якщо ні, я зроблю все, що в моїх силах на європейському рівні, а також на національному рівні, щоб зупинити це рішення, – сказав Де Вевер журналістам.

Лідери ЄС прагнуть досягти політичної угоди про використання російських активів для гарантування нових позик Україні на суму близько €140 млрд. Гроші Росії повернуть лише у тому випадку, якщо Москва погодиться виплатити Києву компенсацію за збитки, завдані війною.

Наразі близько €200 млрд активів Центробанку РФ залишаться замороженими.

Однак Де Вевер вважає, що використання російських заморожених активів може обернутися проти Євросоюзу.

– Країни-члени повинні розуміти, що якщо ми візьмемо гроші Путіна, він забере наші гроші назад, – сказав він, попередивши, що європейські компанії в Росії можуть стати мішенню.

Найбільша частка російських активів знаходиться в кліринговій палаті Euroclear у Брюсселі. Бельгія побоюється, що залишиться в програші, якщо Росія успішно подасть позов про повернення грошей.

Раніше Москва заявляла, що вживе заходів, якщо активи будуть конфісковані. Водночас плани ЄС не передбачають повної конфіскації активів.

— Euroclear — єдина фінансова установа, яка пропонує Україні надзвичайні прибутки. Але і в інших країнах, які завжди мовчали про це, знаходяться величезні суми російських грошей, — сказав Де Вевер.

Щоб заспокоїти Бельгію, Європейська комісія запропонувала індивідуальний контракт із 0% ставкою, якщо Euroclear змусять задовольнити будь-які майбутні вимоги Росії. Бельгія хоче переконатися, що ці гарантії є юридично надійними.

Що кажуть у ЄС

Рішення щодо репараційного кредиту Україні зможе надіслати Росії сигнал про її відповідальність за завдані війною збитки, Україні – про підтримку з боку Євросоюзу, а Сполученим Штатам – про єдність, заявила у Брюсселі високий представник ЄС Кая Каллас.

– Заморожені активи, які ми маємо, будуть основою репараційного кредиту для України, щоб вона могла захистити себе. Це надсилає три дуже важливі сигнали. Один – Україні, що ми підтримуємо її в самозахисті. Інший – Росії, що вона не зможе пережити нас. І третій – Америці, щоб показати, що ми самі робимо дуже важливі кроки, – сказала Каллас перед засіданням Європейської ради.

Щодо остраху з боку Бельгії, то Кая Каллас погоджується, що жодна країна не повинна нести ризики самостійно. Тому, якщо потрібно розробити механізм, щоб Бельгія отримає необхідну безпеку, тоді ЄС потрібно підготувати відповідний проєкт, пояснила Каллас.

