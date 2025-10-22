Західні країни роками сумнівалися, чи можна використати російські активи за кордоном для України. Але тепер після відкликання фінансової допомоги президентом США Дональдом Трампом, Європа стає радикальнішою.

Про це пише агентство Bloomberg.

Використання заморожених активів РФ

G7 раніше домовилася не чіпати російські активи, але дозволити Україні користуватися прибутки від них.

Нова пропозиція Європейського Союзу передбачає використання цих грошей для кредитів Україні без обов’язку повернення, якщо тільки уряд Росії не погодиться компенсувати Києву збитки, завдані війною.

Bloomberg пише, що ЄС діє з надзвичайною обережністю, усвідомлюючи, що пряме вилучення активів може наражати держави-члени на величезні потенційні зобов’язання.

Як це все буде працювати

Згідно з першим планом 2024 року, країни G7 надають Україні позики, що погашатимуться відсотками з заморожених російських активів. ЄС виділив €45 млрд у межах цієї ініціативи.

ЄС розглядає використання самих активів для надання нових кредитів Україні на близько €140 млрд. Росія не зможе повернути активи, які є в європейській депозитарній установі Euroclear, доки не погодиться оплатити відновлення України.

Щоб заспокоїти Бельгію, яка побоюється позову Росії, ЄС укладе “індивідуальний борговий контракт” з 0% процентною ставкою, який буде активований, якщо Euroclear змусять задовольнити будь-які потенційні майбутні вимоги Росії. Бельгія хоче переконатися, що ці гарантії є юридично надійними.

Плани ЄС також підтримують Велика Британія та Канада, тоді як США та Японія ще не вирішили, чи приєднаються до цієї ініціативи.

