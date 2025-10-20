США не підтримали план країн Великої сімки (G7), запропонований Європейським Союзом, який стосується можливості розширення використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це повідомляє з посиланням на джерела агентство Bloomberg.

Чому США не підтримали використання активів РФ

Як стверджують співрозмовники видання, представники США під час переговорів у Вашингтоні минулого тижня повідомили європейським колегам, що поки не приєднуватимуться до ініціативи.

За словами джерела, Сполучені Штати Америки пояснили своє небажання брати участь ризиками для ринкової стабільності.

Водночас інший співрозмовник заявив, що на нинішньому етапі США просто не беруть на себе жодних зобов’язань.

У вересні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий використовувати російські активи на суму близько $5 млрд, які заморожені в Сполучених Штатах Америки.

Проте він звернув увагу, що США лише ухвалили резолюцію, яка дозволяє їх арештувати, але не стверджувала, що збирається це зробити.

У виданні наголошують, що в рамках G7 Велика Британія і Канада підтримують ініціативу Європи, однак Японія стає на бік США і займає більш обережну позицію.

