Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что отклонит план использования замороженных российских активов, если другие страны ЕС не согласятся разделить риск в случае подачи Россией иска о возврате денег.

Об этом пишет Bloomberg.

План по российским активам

По словам Де Вевера, Бельгия хочет получить гарантии от стран Евросоюза, что они внесут средства, если деньги России в конечном итоге придется вернуть.

Сейчас смотрят

– Если эти требования, которые, по моему мнению, вполне разумны, будут выполнены, то мы сможем двигаться дальше. Если нет, я сделаю все, что в моих силах на европейском уровне, а также на национальном уровне, чтобы остановить это решение, – сказал Де Вевер журналистам.

Лидеры ЕС стремятся достичь политического соглашения об использовании российских активов для гарантирования новых займов Украине на сумму около €140 млрд. Деньги России вернут только в том случае, если Москва согласится выплатить Киеву компенсацию за ущерб, нанесенный войной.

Сейчас около €200 млрд активов Центробанка РФ останутся замороженными.

Однако Де Вевер считает, что использование российских замороженных активов может обернуться против Евросоюза.

– Страны-члены должны понимать, что если мы возьмем деньги Путина, он заберет наши деньги обратно, – сказал он, предупредив, что европейские компании в России могут стать мишенью.

Наибольшая доля российских активов находится в клиринговой палате Euroclear в Брюсселе. Бельгия опасается, что останется в проигрыше, если Россия успешно подаст иск о возврате денег.

Ранее Москва заявляла, что примет меры, если активы будут конфискованы. В то же время планы ЕС не предусматривают полной конфискации активов.

— Euroclear — единственное финансовое учреждение, которое предлагает Украине чрезвычайные доходы. Но и в других странах, которые всегда молчали об этом, находятся огромные суммы российских денег, — сказал Де Вевер.

Чтобы успокоить Бельгию, Европейская комиссия предложила индивидуальный контракт с 0% ставкой, если Euroclear заставят удовлетворить любые будущие требования России. Бельгия хочет убедиться, что эти гарантии являются юридически надежными.

Что говорят в ЕС

Решение о репарационном кредите Украине сможет послать России сигнал о ее ответственности за нанесенный войной ущерб, Украине – о поддержке со стороны Евросоюза, а Соединенным Штатам – о единстве, заявила в Брюсселе высокий представитель ЕС Кая Каллас.

— Замороженные активы, которые у нас есть, будут основой репарационного кредита для Украины, чтобы она могла защитить себя. Это посылает три очень важных сигнала. Один – Украине, что мы поддерживаем ее в самозащите. Другой – России, что она не сможет пережить нас. И третий – Америке, чтобы показать, что мы сами делаем очень важные шаги, – сказала Каллас перед заседанием Европейского совета.

Что касается опасений со стороны Бельгии, то Кая Каллас соглашается, что ни одна страна не должна нести риски самостоятельно. Поэтому, если нужно разработать механизм, чтобы Бельгия получила необходимую безопасность, тогда ЕС нужно подготовить соответствующий проект, пояснила Каллас.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.