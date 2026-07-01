З 1 липня 2026 року в Україні набуває чинності одразу низка змін – від соціальних виплат і підтримки ветеранів до нових програм для бізнесу, медицини та освіти.

Які саме нововведення плануються і як вони вплинуть на життя українців, читайте у матеріалі.

Пільгова іпотека для ветеранів і родин загиблих військових

Починаючи з 17 липня ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць України зможуть отримати пільгову іпотеку за державною програмою єОселя під ставку 3% річних. Нові умови кредитування передбачають компенсацію відсоткової ставки з боку держави.

Зараз дивляться

Так, держава компенсуватиме ставку протягом перших 10 років кредиту: для учасників програми вона становитиме 3%, а з 11-го року – до 6%. Оновлені умови набудуть чинності через місяць.

Крім того, уряд запроваджує нові норми площі житла для учасників програми єОселя.

Для квартир:

52,5 м² – для однієї людини;

73,5 м² – для сім’ї з двох або трьох людей;

додатково 21 м² – на кожного наступного члена сім’ї, починаючи з четвертого, але не більше 115,5 м².

Для житлових будинків:

62,5 м² – для однієї людини;

83,5 м² – для сім’ї з двох або трьох людей;

додатково 21 м² – на кожного наступного члена сім’ї, але не більше 125,5 м².

Уряд наголошує, що програма надалі розширюватиметься для підтримки ветеранів та сімей полеглих захисників. Подати заявку можна через застосунок Дія.

Стипендії для науковців та науковиць

Також влітку в Україні запускають прозору систему щомісячних державних стипендій для науковців і науковиць. Зокрема, у 2026 році на підтримку передбачено понад 190 млн грн, що дозволить фінансувати 2650 найкращих дослідників країни.

Розмір щомісячної стипендії становитиме 10 тис. грн, а виплати призначатимуться строком на два роки.

Відбір відбуватиметься через Національну систему дослідників – платформу, яка вже відкрила прийом заявок і верифікацію наукових досягнень. До уваги братимуть публікації, цитування, гранти, патенти, міжнародну співпрацю та підготовку молодих учених.

На основі цих даних формуватиметься рейтинг, за яким і визначатимуть отримувачів державної підтримки. Окремо передбачені стипендії для молодих науковців.

Подати дані можна добровільно через особистий кабінет у Національній електронній науково-інформаційній системі.

Уряд наголошує, що підтримка науки є інвестицією в обороноздатність, медицину та технологічний розвиток України. Систему створено за підтримки Світового банку в межах проєкту UIHERP.

Підтримка агробізнесу України

Улітку уряд запускає нові програми підтримки аграріїв, які передбачають допомогу на закупівлю українських добрив та збільшення компенсацій на розвиток меліорації.

Фермери зможуть отримати до 1 тис. грн на гектар безповоротної допомоги на придбання комплексних мінеральних добрив українського виробництва. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр.

Одночасно уряд збільшив компенсації на меліорацію та розвиток зрошення: до понад 30 тис. грн на гектар для всіх регіонів України та до понад 48 тис. грн на гектар для прифронтових областей.

Очікується, що це дозволить аграріям швидше відновлювати та модернізувати зрошувальні системи, а також розширювати площі поливу в регіонах, де він є критично важливим. Із 2027 року розмір підтримки щороку індексуватиметься.

Уряд також продовжує фінансувати гуманітарне розмінування сільгоспземель, компенсацію вартості української агротехніки та підтримку фермерів у зонах ризикованого землеробства.

Репарації для постраждалих від сексуального насильства

Для людей, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією, затвердили механізм невідкладних репарацій.

Таким чином, постраждалі зможуть отримати одноразову виплату у розмірі €3 тис. Право на допомогу матимуть і діти, народжені внаслідок цього воєнного злочину. Фінансування забезпечуватиметься за рахунок міжнародних партнерів і донорів, а отримання виплати не впливатиме на право на субсидії чи інші види державної допомоги.

Для розгляду таких звернень створять спеціальну комісію при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. Процедуру побудують із дотриманням конфіденційності, поваги до гідності постраждалих та запобігання повторній травматизації.

За даними Офісу генерального прокурора, від початку повномасштабної війни в Україні зафіксовано 398 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною: 248 щодо жінок і 150 щодо чоловіків. Правозахисники наголошують, що реальна кількість постраждалих може бути значно більшою через страх осуду та суспільну стигму.

Україна розглядає сексуальне насильство, пов’язане з війною, як тяжкий воєнний злочин і наголошує на необхідності притягнення Росії до відповідальності та виплати повних репарацій постраждалим.

Пакет допомоги для бізнесу, що постраждав від обстрілів РФ

Уряд розширив підтримку підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Так, уже з 1 липня запрацює нова програма кредитування в межах політики Зроблено в Україні.

Також Кабмін і бізнес домовилися про покращення умов ведення підприємницької діяльності в Україні. Серед ключових пріоритетів – детінізація економіки, спрощення регуляторних процедур і підтримка інвестицій.

Наразі вдалося спростити процедури для оборонних підприємств, поширити вимоги локалізації на оборонні закупівлі та скасувати ПДВ на наземні роботизовані комплекси.

Для енергетичного сектору запровадили доступне кредитування розвитку розподіленої генерації та створили умови для швидшого підключення нових потужностей.

Запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії

Український бізнес отримає можливість заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на три місяці, пів року або рік вперед. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії для непобутових споживачів.

Компанії зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами через прозорі конкурентні аукціони, що дозволить уникнути різких коливань цін та краще планувати витрати, інвестиції й виробництво.

Для пілотного запуску на торги виставлять 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії: 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Перші аукціони мають відбутися найближчим часом.

Сьогодні підприємства залежать від короткострокового ринку, де вартість електроенергії суттєво змінюється залежно від сезону та попиту. Новий механізм дозволить зробити ціни більш передбачуваними, а виробникам електроенергії забезпечить стабільніші доходи та кращі умови для планування роботи.

Подібна практика вже давно діє в країнах ЄС і допомагає залучати фінансування на нові енергетичні проєкти завдяки гарантованим обсягам продажу та прогнозованій ціні.

Для побутових споживачів нічого не зміниться: нововведення стосується виключно комерційного сегмента ринку електроенергії.

Новий сервіс для ветеранів, ветеранок та їхніх родин у Дії

Завдяки новому сервісу для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин через Дію можна буде одночасно офрмлювати кілька державних послуг через одну електронну заяву.

Зокрема, цей сервіс дозволятиме отримати одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, соціальні послуги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Раніше для цього потрібно було проходити кілька окремих процедур і чекати на рішення за кожною з них. Тепер більшість процесів об’єднали в одну цифрову заявку.

Залежно від обраних послуг звернення розглядатимуть від 5 до 30 календарних днів, а результат можна буде отримати онлайн. Більшість необхідних даних автоматично підтягуватиметься з державних реєстрів, хоча в окремих випадках можуть знадобитися додаткові документи.

Відновлення підприємств, що постраждали від обстрілів

З 1 липня малий і середній бізнес в Україні зможе отримати пільгові кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна в межах державної програми Доступні кредити 5-7-9%.

Для таких позик встановлюється знижена ставка – 0,1% на перші два роки. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від розміру бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума кредиту – до 150 млн грн.

Кредити на відновлення не враховуватимуться у загальному ліміті державної підтримки, якщо підприємство користується кількома програмами одночасно.

Від початку дії програми у 2020 році бізнес уже отримав понад 150,9 тис. кредитів на суму 531,6 млрд грн. Лише з початку 2026 року видано 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн.

Програма 5-7-9% залишається одним із ключових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу та частиною політики Зроблено в Україні.

Окрім кредитів, для підприємств, які постраждали від обстрілів, діють також гранти на відновлення до 16 млн грн, програма компенсації зарплат у період простою та механізми страхування воєнних ризиків.

Спрощення повернення молоді з тимчасово окупованих територій

Також цього літа запускають річний експериментальний проєкт, який спростить повернення в Україну молоді з тимчасово окупованих територій та Росії.

Відтепер громадяни України, народжені після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, зможуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну навіть у випадку, якщо інформація про них відсутня в державних реєстрах.

Документ можна буде безоплатно отримати через визначені закордонні дипломатичні установи України, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та інших країнах.

Для встановлення особи використовуватимуться державні реєстри, а якщо цього буде недостатньо, підтвердження зможуть надати близькі родичі, зокрема через відеозв’язок. Для дітей до 16 років звернення подаватимуть батьки або законні представники.

Рішення покликане допомогти українцям, які через окупацію залишилися без чинних документів і фактично втратили можливість легально повернутися додому.

На практиці це означає, що більше громадян України зможуть виїхати з тимчасово окупованих територій або з Росії та повернутися на підконтрольну Україні територію.

Розширення програми Доступні ліки

Із липня 2026 року до оновленого переліку програми Доступні ліки увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів. Йдеться про препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту.

Програма Доступні ліки дозволяє українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

У 2026 році фінансування програми збільшили до 8,7 млрд грн. Від початку її роботи нею скористалися вже понад 6 млн українців, а від початку 2026 року – майже 2 млн пацієнтів.

Для отримання ліків необхідно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися до аптеки з позначкою Тут є Доступні ліки.

Окремо держава стимулюватиме участь українських виробників у програмі. Якщо вітчизняний препарат відповідатиме встановленим вимогам і матиме найнижчу ціну, він зможе отримати перевагу під час включення до переліку. Це має підтримати українське фармацевтичне виробництво та зміцнити стабільність забезпечення пацієнтів необхідними ліками.

Адресна допомога для молодих лікарів

Держава розширює програму підтримки молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тис. грн одноразової адресної допомоги при працевлаштуванні.

Виплати надають для випускників медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та влаштувалися щонайменше на три роки до державних або комунальних медичних закладів у громадах із критичною нестачею медичних працівників.

Раніше програма поширювалася лише на молодих лікарів, які починали працювати на територіях активних бойових дій або в сільській місцевості.

Відтепер отримати 200 тис. грн зможуть також медики, які працевлаштувалися у закладах охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій. Виняток становлять Київська область та міста обласного значення: Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Харків і Чернігів.

Рішення має посилити кадровий потенціал медичної системи та допомогти лікарням у регіонах, де зберігається підвищене навантаження і відчувається дефіцит лікарів різних спеціальностей.

Медикам на територіях бойових дій продовжать надавати виплати

Програму додаткової фінансової підтримки медичних закладів, які надають спеціалізовану медичну допомогу на територіях активних бойових дій, продовжили до кінця 2026 року.

Таким чином, у другому півріччі 2026 року такі лікарні щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці медичних працівників. Раніше дія програми мала завершитися 30 червня.

Держава й надалі застосовуватиме кілька механізмів підтримки медицини у прифронтових громадах та районах бойових дій. Зокрема, заклади первинної медичної допомоги отримують на 20% більше фінансування за кожну декларацію з пацієнтом, а також посилено фінансування екстреної медичної допомоги.

Робота медиків поблизу лінії фронту залишається критично важливою для забезпечення доступу людей до лікування та невідкладної допомоги. Продовження програми має допомогти лікарням зберегти кадровий потенціал і забезпечити фахівців необхідними ресурсами для роботи в умовах підвищеного навантаження.

Міжнародний Реєстр збитків України: перелік категорій заяв розширений

Уряд розширив перелік категорій збитків, які громадяни, бізнес і держава Україна можуть офіційно фіксувати в Міжнародному реєстрі збитків для майбутнього отримання компенсацій від Росії.

Міжнародний реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 державами зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для відшкодування шкоди, завданої російською агресією після 24 лютого 2022 року.

До вже наявних категорій додадуть ще 14 нових. Подати заяви за ними можна буде після відкриття відповідних сервісів у Дії. Наразі через застосунок доступне подання заяв за 21 категорією збитків.

Серед нових категорій для громадян — втрата доступу до медичної допомоги та освіти, порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права, а також додаткові економічні втрати.

Бізнес зможе фіксувати втрати культурних об’єктів, витрати на евакуацію активів та інші економічні й гуманітарні збитки.

Держава Україна, своєю чергою, документуватиме руйнування об’єктів культурної спадщини, екологічну шкоду, розкрадання природних ресурсів, гуманітарні витрати, а також витрати на розмінування та очищення територій.

У грудні 2025 року розпочалося створення компенсаційної комісії, а Конвенцію про її діяльність уже підписали 38 держав і Європейський Союз. Наразі триває підготовка до запуску механізму компенсацій.

Нові правила для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю

Починаючи з 1 липня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила працевлаштування людей з інвалідністю. Зокрема, для роботодавців запроваджуються механізми контролю та стимули у вигляді пільг за створення робочих місць.

Також розширюють програми підтримки безбар’єрності і допомоги ветеранам із втратою зору.

Таким чином захисники і захисниці, які частково або повністю втратили зір, зможуть отримати до 95 тис. грн на придбання адаптованої побутової техніки. Кошти можна використати на вибір із 26 спеціально визначених приладів, адаптованих для людей із порушеннями зору.

Окремо передбачено до 2 тис. грн на банківські послуги. Допомога надаватиметься у співпраці з Товариством Українського Червоного Хреста та не залежатиме від інших виплат.

Також оновлено систему моніторингу безбар’єрності в громадах. Тепер оцінюватимуть не лише державні установи, транспорт і інфраструктуру, а й житлові будинки, магазини, аптеки, банки, готелі та заклади харчування. Це дозволить комплексно відстежувати доступність міського середовища та покращувати умови для людей з інвалідністю.

Розширення цих програм спрямоване на розвиток безбар’єрного середовища та забезпечення рівного доступу до послуг, роботи й повсякденного життя для всіх громадян.

Оновлення від Укрзалізниці: більше дитячих вагонів, нові маршрути та графіки

Ще з останніх чисел червня Укрзалізниця запускає новий літній графік руху та суттєво розширює пропозицію для пасажирів: більше дитячих вагонів, нові рейси та оновлені маршрути.

Так, кількість дитячих вагонів зросте з 13 до 16. За три місяці спільно з Visa модернізовано 6 дитячих вагонів. Вони залишаються одними з найпопулярніших у мережі УЗ та мають найвищі оцінки пасажирів.

Зауважимо, що дитячі вагони доступні лише для подорожей із дітьми та обладнані сповивальними столиками, манежами, бізібордами, ігровими зонами, дитячою постіллю, підігрівачами харчування, кондиціонерами та вечірніми аудіоказками.

Також серед ключових змін – поїзд Київ – Кишинів “Бессарабія”, що переходить на щоденний графік із 28 червня. Водночас оновлено час відправлення з Кишинева: з 29 червня він вирушатиме о 19:52 замість 17:42. У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони, зокрема новий дитячий вагон. Маршрут залишається важливим міжнародним напрямком із зручним доступом до аеропорту Кишинева.

У літньому сезоні УЗ також розширює мережу швидкісних поїздів: запускає нові рейси Дніпро – Одеса та Київ – Одеса, збільшує частоту сполучення Київ – Тернопіль до шести рейсів на тиждень, а також додає до 12 нових маршрутів і перетворює низку поїздів на щоденні. Частину рейсів оптимізовано за рахунок ефективнішого використання рухомого складу.

Оновлений графік дозволяє збільшити кількість місць у найпопулярніших напрямках відпочинку, зокрема до Карпат і на південь України. Частина поїздів уже доступна в продажу в застосунку та на сайті Укрзалізниці, інші з’являтимуться поступово протягом найближчих днів.

Підтримка для придбання житла для військових та ветеранів

Понад 3 500 українських військових і ветеранів отримають підтримку на придбання власного житла завдяки новим домовленостям між Україною та Банком розвитку Ради Європи.

Загалом Адміністративна рада Банку схвалила дві заявки України на €140 млн, спрямовані на розширення житлових програм для постраждалих від війни та ветеранів.

€80 млн передбачено на програму Житло для ВПО з ТОТ у межах єВідновлення. Ці кошти дозволять профінансувати близько 2 тисяч житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Перший транш у €40 млн Україна отримає вже у вересні.

Ще €60 млн спрямують на пільгову іпотеку для ветеранів. Завдяки механізму повторного використання повернутих кредитів програма дозволить надати понад 1 500 доступних житлових кредитів для захисників і захисниць.

Загалом за три роки майже 500 тисяч українських родин вже скористалися державними житловими програмами.

Нові фінансові рішення мають розширити доступ до житла для тих, хто втратив домівки через війну, та забезпечити довгострокову підтримку ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.

НБУ ввів у обіг модифіковані купюри 100 грн

Національний банк України ввів у обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із патріотичним гаслом “Слава Україні! Героям Слава!”.

Напис розміщено у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Усі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам зразка 2014 року. Модифіковані 100-гривневі купюри вводяться в межах планового оновлення готівкового ряду гривні.

Випуск 100-гривневої купюри завершує оновлення всього банкнотного ряду гривні, яке Національний банк розпочав у серпні 2024 року.

Раніше в обіг уже були введені модифіковані банкноти номіналом 500, 1000, 50, 20 та 200 гривень із тим самим гаслом.

Поповнення карток через термінал по-новому

З 26 червня в Україні почали діяти нові правила внесення готівки через платіжні термінали самообслуговування, запроваджені Національним банком.

Тепер для завершення операції поповнення картки або рахунку користувачі повинні підтвердити номер мобільного телефону. Після внесення коштів система надсилатиме одноразовий код у SMS або через автоматичний дзвінок. Без введення цього коду операція не буде завершена.

Також на квитанціях обов’язково зазначатиметься повний номер телефону платника, а кожна транзакція прив’язуватиметься до конкретного користувача.

Водночас нові вимоги не поширюються на окремі операції: оплату податків, комунальних послуг, купівлю транспортних квитків і поповнення транспортних карток. Без SMS-підтвердження також можна поповнювати мобільний зв’язок – але лише до 500 грн на місяць для одного номера. Після перевищення ліміту підтвердження стане обов’язковим.

У НБУ пояснюють, що нововведення спрямовані на посилення фінансового моніторингу та зменшення анонімних операцій із готівкою. Банки та платіжні сервіси зобов’язані зберігати дані про авторизацію, номер платника, дату й час операції.

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