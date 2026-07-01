Українці, які беруть участь у програмі Національний кешбек, цікавляться долею виплат за квітень 2026 року. Адже гроші мали надійти ще наприкінці травня, однак учасники програми так і не отримали кошти.

Чому не приходить національний кешбек за квітень, читайте в нашому матеріалі.

Чому кешбек за квітень 2026 не приходить

Міністерство цифрової трансформації повідомило про продовження терміну, протягом якого українці можуть використати кошти, отримані в межах першого етапу програми Національний кешбек.

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Якщо раніше витратити накопичені гроші можна було лише до 30 червня 2026 року, то тепер цей строк подовжили ще на місяць, а саме до 31 липня включно.

Таке рішення ухвалили, зокрема, через те, що частина учасників програми досі не отримала виплати за квітневий кешбек. Тобто люди фактично не мали можливості скористатися всіма нарахованими коштами у встановлений термін.

Коли буде виплата кешбеку за квітень 2026 року

У Мінцифри зазначили, що вже 3 липня на рахунки користувачів мають надійти кошти за квітень. Разом із цими виплатами українці також отримають додатковий кешбек за пальне, до 1 000 гривень. Цю підтримку запроваджували навесні як тимчасовий захід через зростання світових цін на паливо.

Після зарахування коштів українці зможуть використати їх до 31 липня 2026 року. Гроші можна буде спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання українських товарів або благодійні внески на підтримку Збройних сил України.

Водночас у Мінцифри нагадали, якщо до завершення встановленого терміну кошти залишаться невикористаними, вони будуть повернуті до державного бюджету.

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