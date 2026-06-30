Минуло майже десять років відтоді, як Анджеліна Джолі розлучилася з Бредом Піттом, і, як зізналася акторка, відтоді вона ні з ким не зустрічалася.

Про своє особисте життя Джолі розповіла в інтерв’ю під час промокампанії нового фільму Кутюр (Couture).

Чому Анджеліна Джолі не будувала нових стосунків

У стрічці акторка грає американську режисерку Максін Вокер, яка під час роботи на Тижні моди в Парижі дізнається про діагноз — рак молочної залози. За сюжетом її героїня має романтичні стосунки з оператором Антоном, якого зіграв Луї Гаррель.

Зараз дивляться

За словами Джолі, саме ця роль змусила її замислитися над тим, що жінка може поєднувати турботу про дітей із власним особистим життям.

— Якщо бути відвертою, я не ходила на побачення з часу розлучення майже десять років тому. Тому в моїй голові цей бік життя просто перестав бути головним, адже вся увага була зосереджена на дітях і родині, — сказала акторка.

Вона додала, що їй знадобився час, щоб усвідомити: її героїня може одночасно любити доньку, бути відданою їй і водночас потребувати кохання як жінка.

Діти допомогли Джолі по-новому подивитися на себе

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розійшлися у вересні 2016 року після двох років шлюбу. Процес їхнього розлучення тривав вісім років.

Колишнє подружжя виховує шістьох дітей: Меддокса, Пакса, Захару, Шайло та двійнят Вів’єн і Нокса.

Акторка розповіла, що тепер, коли доньки стали дорослішими, вони заохочують її не обмежуватися лише роллю матері.

За словами Джолі, діти допомагають їй повернутися до себе колишньої та нагадують про її силу, відкритість і прагнення жити повним життям.

Вона також зазначила, що майже не думає про вік, натомість відчуває, що настав час знову відкрити себе.

— Думаю, мені потрібно знову почати жити. Знову бути вільною. Можливо, життя трохи зламало мене, — сказала Джолі.

Що відомо про стосунки дітей із Бредом Піттом

Раніше в інтерв’ю Variety Анджеліна Джолі заявила, що до неї поступово повертається “бойовий дух”, який вона на певний час втратила.

За словами акторки, значною мірою це сталося завдяки дітям, які вже подорослішали й підтримують її бажання більше подорожувати та жити активніше.

Водночас, стосунки більшості дітей із Бредом Піттом залишаються напруженими. Троє з них — Меддокс, Захара та Шайло — юридично відмовилися від прізвища батька. Молодші Вів’єн і Нокс, які ще не досягли повноліття, також символічно дистанціювалися від нього.

Водночас Пакс, за інформацією джерел, підтримує зв’язок із родиною батька, хоча безпосередньо з самим Бредом Піттом спілкується небагато.

Джерело : PageSix

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