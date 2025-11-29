Морські дрони Служби безпеки України уразили два підсанкційні нафтові танкери KAIRO та VIRAT, які входять до так званого тіньового флоту Росії.

Про це повідомили джерела Суспільного в СБУ.

Під час атаки обидва судна були порожніми та прямували на завантаження до порту Новоросійськ.

За даними джерела, танкери могли перевозити нафти на суму майже 70 мільйонів доларів та сприяли Кремлю в обході санкцій.

Після удару вони фактично виведені з експлуатації.

Раніше повідомлялося, що вранці 29 листопада 2025 року безекіпажні катери (БЕК) Збройних Сил України завдали серйозних пошкоджень Морському терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську.

Відомо, що після удару виносний причальний пристрій ВПУ-2 не підлягає відновленню, а відвантаження нафти тимчасово припинено.

