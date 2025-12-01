Уже третій танкер, який пов’язують з Росією, зазнав пошкоджень за три останніх дні. Йдеться про судно Мерсін, яке перевозило російське дизельне паливо.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вибух танкера Мерсін поблизу Сенегалу: що відомо

Зазначається, що танкер зазнав чотирьох ударів поблизу Дакара (Сенегал). До машинного відділення судна Мерсін потрапила морська вода, однак екіпаж все ще в безпеці.

Забруднення води дизелем також не сталося.

– Цей інцидент є третім за три дні за участю суден, які перевозили російську нафту. Людина, знайома з ситуацією, повідомила, що Служба безпеки України стоїть за двома подібними інцидентами в Чорному морі, пов’язаними з порожніми танкерами, наприкінці минулого тижня, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що судноплавна компанія Бешикташ, якій належить судно, підтримує розслідування причин вибухів та співпрацює зі страховиками та сенегальською владою для подолання наслідків інциденту.

Компанія Kpler, що займається аналітикою судноплавства, стверджує, що танкер перевозив газойль. Цього року він кілька разів заходив до російських портів.

Адміністрація порту Сенегалу зазначає, що стан судна Мерсін вдалось стабілізувати після значного затоплення, і зараз воно перебуває під постійною допомогою буксирів та технічним наглядом.

Очікується, що спершу влада герметизує проколи в корпусі, щоб відновити водонепроникність, а потім почне перевантаження вантажу, щоб уникнути дестабілізації судна під час відкачування.

Раніше стало відомо, що два танкери, які потрапили під жорсткі санкції за перевезення російської нафти, майже одночасно підірвалися біля узбережжя Туреччини.

Спершу, повідомлялося, вибух стався на танкері Kairos, який потім почав набирати воду. Після цього підірвався танкер Virat – звідти почав підніматися дим.

