Росія, ймовірно, розгортає нові гіперзвукові балістичні ракети Орєшнік на території східної Білорусі, використовуючи для цього колишню військову авіабазу.

РФ розгортає ракети Орєшнік на військовій базі в Білорусі

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на американських дослідників, що проаналізували супутникові знімки.

Зазначається, що отримані оцінки загалом збігаються з інформацією, якою володіє розвідка США.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв про плани розмістити в Білорусі ракети Орєшнік із дальністю польоту до 5500 кілометрів, однак конкретне місце їхнього базування не розголошувалося.

Американські аналітики Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері та Декер Евелет з аналітичного центру CNA повідомили, що, за результатами аналізу супутникових знімків компанії Planet Labs, з імовірністю 90% мобільні пускові установки Орєшніка можуть перебувати на колишній авіабазі поблизу міста Кричева, що розташоване приблизно за 307 кілометрів від Мінська.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко минулого тижня заявив, що перші ракети вже розміщені на території країни, однак не уточнив, де саме.

За його словами, у Білорусі може бути розміщено до десяти таких ракет. Водночас американські дослідники вважають, що виявлений об’єкт здатен вмістити лише три пускові установки.

Льюїс також зазначив, що розгортання Орєшніка в Білорусі має насамперед політичне значення та свідчить про посилення ролі ядерного чинника в російській стратегії залякування країн Європи.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація завершує переміщення балістичної ракети Орєшнік на територію Білорусі.

За його словами, Україна розуміє та знає, де буде розміщення цього озброєння.

