Россия, вероятно, разворачивает новые гиперзвуковые баллистические ракеты Орешник на территории восточной Белоруссии, используя для этого бывшую военную авиабазу.

РФ разворачивает ракеты Орешник на военной базе в Беларуси

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американских исследователей, проанализировавших спутниковые снимки.

Отмечается, что полученные оценки в целом совпадают с информацией, которой располагает разведка США.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял о планах разместить в Беларуси ракеты Орешник с дальностью полета до 5500 км, однако конкретное место их базирования не разглашалось.

Американские аналитики Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери и Декер Эвелет из аналитического центра CNA сообщили, что, по результатам анализа спутниковых снимков компании Planet Labs, с вероятностью 90% мобильные пусковые установки Орешника могут находиться на бывшей авиабазе вблизи города Кричев.

Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на прошлой неделе заявил, что первые ракеты уже размещены на территории страны, однако не уточнил, где именно.

По его словам, в Беларуси может быть размещено до десяти таких ракет. В то же время американские исследователи считают, что обнаруженный объект способен вместить всего три пусковые установки.

Льюис также отметил, что развертывание Орешника в Беларуси имеет, прежде всего, политическое значение и свидетельствует об усилении роли ядерного фактора в российской стратегии запугивания стран Европы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация завершает перемещение баллистической ракеты Орешник на территорию Беларуси.

По его словам, Украина понимает и знает, где будет размещение этого вооружения.

