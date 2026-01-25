Британія створює аналог ФБР для боротьби з тероризмом і мафією
- У Британії створять Національну поліцейську службу — аналог ФБР.
- Нова структура боротиметься з тероризмом, мафією та масштабним шахрайством.
- Це найбільша реформа поліції з 1829 року.
Велика Британія анонсувала створення нової Національної поліцейської служби.
Про це заявив уряд Великої Британії та міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, повідомляє Reuters.
Британія створює аналог ФБР: що відомо
Уряд Великої Британії оголосив про створення нової Національної поліцейської служби, яку неофіційно називають “британським ФБР”.
Вона має модернізувати систему правоохоронних органів і зосередитися на боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, шахрайством та іншими складними злочинами.
Нова служба об’єднає функції Національного агентства з боротьби зі злочинністю, яке розслідує контрабанду наркотиків і торгівлю людьми, а також загальнонаціональні напрями — зокрема протидію тероризму та національну дорожню поліцію.
Після створення структури її очолить Національний комісар зі злочинності, який стане найвищим посадовцем у правоохоронній системі країни.
Наразі цю роль фактично виконує керівник столичної поліції Лондона.
Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд наголосила, що чинна модель поліцейської діяльності застаріла.
— Поточна модель була створена для іншого століття. Ми створимо нову Національну поліцейську службу — “британське ФБР”, яка залучатиме фахівців світового класу та найсучасніші технології для затримання небезпечних злочинців, — заявила вона.
За словами Махмуд, реформа дозволить місцевим поліцейським силам зосередитися на повсякденних злочинах — крадіжках у магазинах, антисоціальній поведінці та роботі безпосередньо в громадах.
Наразі в Англії та Уельсі діють 43 місцеві поліцейські служби, частина з яких паралельно виконує національні функції, зокрема у сфері боротьби з тероризмом.