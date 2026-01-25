Велика Британія анонсувала створення нової Національної поліцейської служби.

Про це заявив уряд Великої Британії та міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, повідомляє Reuters.

Британія створює аналог ФБР: що відомо

Уряд Великої Британії оголосив про створення нової Національної поліцейської служби, яку неофіційно називають “британським ФБР”.

Вона має модернізувати систему правоохоронних органів і зосередитися на боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, шахрайством та іншими складними злочинами.

Нова служба об’єднає функції Національного агентства з боротьби зі злочинністю, яке розслідує контрабанду наркотиків і торгівлю людьми, а також загальнонаціональні напрями — зокрема протидію тероризму та національну дорожню поліцію.

Після створення структури її очолить Національний комісар зі злочинності, який стане найвищим посадовцем у правоохоронній системі країни.

Наразі цю роль фактично виконує керівник столичної поліції Лондона.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд наголосила, що чинна модель поліцейської діяльності застаріла.

— Поточна модель була створена для іншого століття. Ми створимо нову Національну поліцейську службу — “британське ФБР”, яка залучатиме фахівців світового класу та найсучасніші технології для затримання небезпечних злочинців, — заявила вона.

За словами Махмуд, реформа дозволить місцевим поліцейським силам зосередитися на повсякденних злочинах — крадіжках у магазинах, антисоціальній поведінці та роботі безпосередньо в громадах.

Наразі в Англії та Уельсі діють 43 місцеві поліцейські служби, частина з яких паралельно виконує національні функції, зокрема у сфері боротьби з тероризмом.

