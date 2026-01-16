Україна та Велика Британія поглиблюють двосторонню співпрацю, зокрема у сфері оборони. Одним із ключових напрямів партнерства стало спільне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

Співпраця України та Великої Британії

Сибіга виступив під час форуму з нагоди річниці підписання між Україною та Великою Британією угоди про 100-річне партнерство.

Міністр наголосив, що взаємодія між державами ґрунтується на трьох базових вимірах – безпеці, економіці та політиці.

– Велика Британія взяла на себе довгострокове зобов’язання щодо військової підтримки України. Йдеться про більш ніж 170 млрд грн щорічно на нашу оборону в найближчі, найкритичніші роки, – сказав він.

За словами очільника МЗС, починаючи з лютого Україна та Велика Британія виходять на рівень щомісячного виробництва тисячі дронів-перехоплювачів Octopus.

Сибіга також охарактеризував взаємини між Києвом і Лондоном як “справжнє союзництво заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього”.

Глава МЗС звернув увагу на санкційну політику Британії.

За його словами, Лондон запровадив обмеження проти понад 540 танкерів, які обходили так звану “стелю цін” на російську нафту та забезпечували “паливо російській військовій машині”.

Що відомо про дрон Octopus

Український дрон-перехоплювач Octopus був створений для протидії ударним безпілотникам типу Шахед та іншим повітряним цілям. Проєкт реалізували українські військові інженери за підтримки британських фахівців.

Розробка безпілотника тривала близько двох років і здійснювалася за участю інженерних підрозділів Збройних сил, Міністерства оборони та міжнародних партнерів.

У жовтні 2025 року дрон Octopus був представлений президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру під час зустрічі в Лондоні.

