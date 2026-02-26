Президент США Дональд Трамп повідомив українському лідеру Володимиру Зеленському 25 лютого, що хотів би якнайшвидшого завершення війни, можливо, навіть через місяць.

Про це інформує американське видання Axios із посиланням на неназваного українського чиновника та ще два поінформовані джерела.

Трамп хотів би завершення війни за місяць

Видання нагадує, що ця 30-хвилинна телефонна розмова між Трампом та Зеленським стала першою після їхньої зустрічі в Давосі наприкінці січня.

Розмова відбулася на наступний день після четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а також за день до зустрічі представників України та США у Женеві.

За твердженням джерел Axios, Зеленський подякував Трампу за його допомогу і сказав, що лише президент США може змусити Путіна припинити війну.

– Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року. А Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і що він хотів би, щоб вона завершилася за місяць, – стверджує видання.

Одним із питань, які обговорювали Зеленський і Трамп, була можлива тристороння зустріч лідерів (президентів України, США та російського диктатора). Трамп нібито запевнив, що докладе зусиль для проведення такого саміту, якщо наступна зустріч між переговорниками України, США та РФ, запланована на початок березня, призведе до більшого прогресу.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що розбіжності з територіального питання можна вирішувати шляхом прямих переговорів між лідерами.

За інформацією джерел, Трамп підтвердив свою готовність надати Україні значні гарантії безпеки з боку США в рамках потенційної мирної угоди.

Видання пише, що телефонна розмова між Зеленським і Трампом “була дуже дружньою і позитивною”.

Білий дім не відповів на запит Axios про коментар із цього приводу.

Відомо, що під час телефонної розмови були також присутні представники президента США – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Уже в четвер, 26 лютого, вони зустрінуться з представниками України у Женеві для чергового раунду переговорів.

За даними джерел Axios, переговорник глави РФ Кирило Дмитрієв також може перебувати у Женеві в четвер для проведення окремих переговорів з посланцями США.

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував зміст розмови з Дональдом Трампом. Йшлося, зокрема, про переговори в Женеві 26 лютого, а також про підготовку до наступної тристоронньої зустрічі переговорних команд на початку березня.

