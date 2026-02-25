Секретар РНБО Рустем Умєров 26 лютого зустрінеться з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити новий етап переговорів щодо миру та пакет відновлення України.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Перша двостороння зустріч Україна — США: що відомо

Володимир Зеленський наголосив, що йдеться про першу двосторонню зустріч з американськими представниками.

Зараз дивляться

Першим питанням, яке буде обговорюватися, за його словами, стане prosperity package, тобто пакет відновлення України.

Ще одним важливим аспектом, як зазначив Зеленський, буде підготовка до трьохсторонньої зустрічі з Росією, яка буде, як очікується, на початку березня.

Також Володимир Зеленський додав, що Рустем Умєров отримав окреме завдання щодо обговорення деталей нового обміну полоненими.

За інформацією речниці секретаря РНБО Діани Давітян, зустріч Умєрова з американськими переговорниками відбудеться у Женеві.

Раніше Стів Віткофф заявив, що відвідає Женеву разом з Кушнером та зустрінеться там з Умєровим. Він пояснив, що метою зустрічі є продовження діалогу та вивчення різних варіантів того, як можна укласти мирну угоду.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.