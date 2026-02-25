Президент Володимир Зеленський та голова Штатів Дональд Трамп під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили завтрашню двосторонню зустріч у Женеві.

Зеленський та Трамп провели розмову: про що говорили лідери

Як повідомив голова нашої держави у Telegram, під час розмови з Трампом, а також його представникамим Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, сторони обговорили завтрашню двосторонню зустріч у Женеві.

– Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни. Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня, – проінформував Зелеський.

Він наголосив, що сторони розраховубит, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Зеленський зауважив, що президент Трамп підтримує таку послідовність кроків та додав, що лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну.

До того ж, президент зазначив, що Україна дуже цінує програму PURL.

– Ця зима – найскладніша для України, але ракети для систем ППО, які ми можемо закуповувати у США, дуже допомагають проходити через усі ці виклики й захищати життя, – додав він.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров 26 лютого зустрінеться з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити новий етап переговорів щодо миру та пакет відновлення України.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

