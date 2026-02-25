Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову сьогодні, 25 лютого.

Оновлено о 20:28. Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід у соціальній мережі X. Згодом інформацію про це підтвердив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Розмова Зеленського і Трампа: що відомо

– Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським, – повідомив кореспондент, посилаючись на джерело, обізнане із ситуацією.

За словами Литвина, Зеленський і Трамп вже завершили телефонну розмову.

Зараз дивляться

Переговори між Україною, США і Росією

Варто зазначити, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Білого дому за підсумками трьох раундів мирних переговорів між командами України, США та Росії.

Нещодавно Зеленський відзначив конструктивну позицію сторін та досягнення прогресу щодо питання, яке стосується військової частини, зокрема, моніторингу припинення вогню та завершення війни.

Нещодавно Зеленський анонсував, що 26 лютого секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити новий етап переговорів щодо миру та пакет відновлення України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.