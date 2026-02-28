Ізраїль – держава в західній Азії, на південно-східному березі Середземного моря та північному березі Червоного моря. Столиця – Єрусалим.

Площа країни – 21 937 км², загальна площа суші становить 21 640 км².

За даними Worldometer, кількість населення Ізраїлю станом на кінець лютого 2026 року дорівнює 9 млн 647 тис. 689 осіб, що відповідає приблизно 0,12 % населення світу.

У 2025 році населення Ізраїлю оцінювалося в 9 517 181 особу.

Офіційний звіт Центрального бюро статистики Ізраїлю повідомляє, що на кінець 2024 року населення країни становило 10 027 000 осіб.

Загалом за чисельністю населення Ізраїль посідає 97-ме місце серед країн світу.

Щільність населення в Ізраїлі становить 446 осіб на км².

Згідно з даними, 91,47% населення проживає в містах (зокрема, 8 698 204 особи – у 2025 році).

Як змінювалася чисельність населення Ізраїлю за роками

Ізраїль має один із найвищих коефіцієнтів народжуваності серед інших країн світу.

Хоча у 2024 році кількість населення трохи знизилася, у 2025 році спостерігалося його зростання.

