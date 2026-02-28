Яка чисельність населення Ізраїлю в 2026 році: останні дані
Ізраїль – держава в західній Азії, на південно-східному березі Середземного моря та північному березі Червоного моря. Столиця – Єрусалим.
Площа країни – 21 937 км², загальна площа суші становить 21 640 км².
Яка кількість населення Ізраїлю у 2026 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Яка чисельність населення Ізраїлю у 2026 році
За даними Worldometer, кількість населення Ізраїлю станом на кінець лютого 2026 року дорівнює 9 млн 647 тис. 689 осіб, що відповідає приблизно 0,12 % населення світу.
У 2025 році населення Ізраїлю оцінювалося в 9 517 181 особу.
Офіційний звіт Центрального бюро статистики Ізраїлю повідомляє, що на кінець 2024 року населення країни становило 10 027 000 осіб.
Загалом за чисельністю населення Ізраїль посідає 97-ме місце серед країн світу.
Щільність населення в Ізраїлі становить 446 осіб на км².
Згідно з даними, 91,47% населення проживає в містах (зокрема, 8 698 204 особи – у 2025 році).
Як змінювалася чисельність населення Ізраїлю за роками
Ізраїль має один із найвищих коефіцієнтів народжуваності серед інших країн світу.
Хоча у 2024 році кількість населення трохи знизилася, у 2025 році спостерігалося його зростання.