У 2026 році Ізраїль входить до 20 найпотужніших армій світу, про що свідчить щорічний рейтинг міжнародної компанії Global Firepower. Країна у 2026 році посідає 15-те місце у списку.

Армія Ізраїлю: що відомо

Оборонні сили Ізраїлю, відомі як ЦАХАЛ, були створені у 1948 році на основі добровольчих підпільних організацій, зокрема Гаґана, Ірґун і Лехі. Структура служби поділена на три основні категорії — строкову, резервну та професійну (контрактну).

Строкова служба є обов’язковою для всіх громадян Ізраїлю: чоловіків віком 18–29 років та жінок — від 18 до 26 років. Тривалість служби 32 місяці — для чоловіків, для жінок — від 24 до 32 місяців залежно від посади.

Зараз дивляться

Новоприбулі іммігранти також підлягали призову, для них розроблено спеціальні програми адаптації. Тим, хто ще не має громадянства, його надають у процесі або після завершення служби. Після строкової служби військовослужбовці можуть або повернутися до цивільного життя, або залишитися на контракті чи перейти до резерву. Держава забезпечує програми допомоги в адаптації, зокрема: тренінги, стажування, психологічна підтримка.

Резервна служба передбачає щорічні навчальні збори протягом місяця. На період служби роботодавцям компенсують витрати через Інститут національного страхування. Залежно від рангу, зобов’язання резервіста можуть тривати до 40, 45 або 49 років. У разі загрози державі резервістів можуть мобілізувати на термін до року, залежно від спеціалізації та військового звання.

Постійна служба (контрактна) доступна лише тим, хто вже пройшов строкову службу. Контракти укладаються на різні терміни, залежно від підрозділу: від 18 місяців у сфері кіберзахисту до 5-7 років у бойових частинах. Найпопулярніша форма — контракт на 5 років.

Звільнення від служби надається вагітним, матерям із малолітніми дітьми та представникам арабської меншини (за винятком тих, хто хоче служити добровільно). Важливим нововведенням стало скасування відстрочки для ортодоксальних євреїв і студентів релігійних шкіл. Так з 2024 року вони також повинні проходити службу.

З чого складається Армія Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) складається з трьох родів військ: сухопутні, повітряні та військово-морські. ЦАХАЛ очолює начальник Генерального штабу, який підпорядковується Міністру оборони Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю налічує 169,5 тис. активних військовослужбовців і 465 тис. резервістів.

Кадровий склад Сухопутних військ ЦАХАЛу налічує 126 тис. військовослужбовців, зведених в окрему розвідувальну бригаду. Крім того, до армії Ізраїлю входять 3 бронетанкові бригади, 4 механізовані бригади, 2 легкі бригади, 1 повітряно-десантна бригада, 3 артилерійські та 1 інженерна бригади.

На озброєнні армії Ізраїлю є понад 400 танків Merkava MkIV, близько 290 важких БТР типу Namer і близько 400 важких БТР типу Nagmachon, а також 500 одиниць M113A2.

З інженерних і машин підтримки заявлені лише номенклатура – Namer та Puma, M88A1 та M113 ARV, MAB, M48/60 та MTU. Щодо кількості протитанкових засобів із ракетами родини Spike деталізації також нема.

Відомо лише про наявну артилерію в складі кадрових частин ЦАХАЛу – 250 САУ типу M109A, 30 систем M270 MLRS і неназвана кількість РСЗВ IMI Lynx калібру 306 мм, 250 мінометів калібру 81 мм. Із засобів армійської ППО – неназвана кількість FIM-92 Stinger і систем Machbet.

Мобілізаційний резерв

Ізраїль приблизно 400 тисяч “багнетів” в армії розподілив на 9 бронетанкових бригад, 8 механізованих бригад, 16 легкопіхотних (“територіальних”) бригад, 4 повітряно-десантні бригади, 5 артилерійських бригад та 6 підрозділів логістичного забезпечення.

На зберіганні в ЦАХАЛу — орієнтовно 700 танків типу Merkava MkIII та 200 танків Merkava MkIV, 100 важких БТР типу Achzarit та понад 5 тисяч бронетранспортерів типів M113A1/A2.

На озброєнні Ізраїлю перебуває й авіація. Там переважають винищувачі F-16 — загалом майже 200 одиниць різних модифікацій. За ними йдуть літаки F-15 (усього 85 одиниць) та F-35I (36 одиниць).

Крім того, на базі держави – 43 гелікоптери типу AH-64 Apache, 39 одиниць S-70A Black Hawk, 25 одиниць CH-53D Sea Stallion, 10 одиниць UH-60A Black Hawk та шість Bell 206 Jet Ranger. Основа транспортної авіації — 18 літаків C-130 різних модифікацій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.