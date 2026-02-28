Израиль – государство в Западной Азии, на юго-восточном берегу Средиземного моря и северном берегу Красного моря. Столица – Иерусалим.

Площадь страны – 21 937 км², общая площадь суши составляет 21 640 км².

Какова численность населения Израиля в 2026 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Какова численность населения Израиля в 2026 году

По данным Worldometer, численность населения Израиля по состоянию на конец февраля 2026 года составляет 9 млн 647 тыс. 689 человек, что соответствует примерно 0,12 % населения мира.

В 2025 году население Израиля оценивалось в 9 517 181 человек.

Официальный отчет Центрального бюро статистики Израиля сообщает, что на конец 2024 года население страны составляло 10 027 000 человек.

В целом по численности населения Израиль занимает 97-е место среди стран мира.

Плотность населения в Израиле составляет 446 человек на км².

Согласно данным, 91,47% населения проживает в городах (в частности, 8 698 204 человека – в 2025 году).

Как менялась численность населения Израиля по годам

Израиль имеет один из самых высоких коэффициентов рождаемости среди других стран мира.

Хотя в 2024 году численность населения немного снизилась, в 2025 году наблюдался его рост.

