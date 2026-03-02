Ознак загальної мобілізації в Росії немає. Це був би серйозний виклик, про який би Україна знала, повідомив президент Володимир Зеленський.

Немає ознак загальної мобілізації в Росії – Зеленський

– Ознак для мобілізації немає – якщо була б загальна мобілізація, впевнений, ми всі про це б знали, бо це був би серйозний виклик, як мінімум для нас. Я думаю, всередині РФ був би виклик, але, тим не менше, такої інформації не мали, – сказав глава держави журналістам у понеділок, 2 лютого.

Нагадаємо, раніше президент говорив, що в Україні щомісяця мобілізують близько 34 тис. людей. У Росії темпи мобілізації перевищують українські на 10 тис. осіб.

За словами Зеленського, у Росії існують проблеми з кадрами в армії. Йдеться про підготовлених військових, оскільки новобранців відразу відправляють на фронт.

Глава держави розповів, що Кремль уже втратив значну частину підготовлених військових, проте у разі паузи у війні Росія зможе відновити армію, наростити чисельність та знову становити серйозну загрозу.

У грудні 2025 року на той момент керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомляв, що мобілізаційний план Росії на 2026 рік передбачає набір 409 тис. військовослужбовців.

