Зеленський повідомив, чи готує Росія загальну мобілізацію
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що ознак загальної мобілізації в Росії наразі немає.
- Він додав, що про її проведення Україна обов’язково б знала, бо це був би серйозний виклик.
Немає ознак загальної мобілізації в Росії – Зеленський
– Ознак для мобілізації немає – якщо була б загальна мобілізація, впевнений, ми всі про це б знали, бо це був би серйозний виклик, як мінімум для нас. Я думаю, всередині РФ був би виклик, але, тим не менше, такої інформації не мали, – сказав глава держави журналістам у понеділок, 2 лютого.
Нагадаємо, раніше президент говорив, що в Україні щомісяця мобілізують близько 34 тис. людей. У Росії темпи мобілізації перевищують українські на 10 тис. осіб.
За словами Зеленського, у Росії існують проблеми з кадрами в армії. Йдеться про підготовлених військових, оскільки новобранців відразу відправляють на фронт.
Глава держави розповів, що Кремль уже втратив значну частину підготовлених військових, проте у разі паузи у війні Росія зможе відновити армію, наростити чисельність та знову становити серйозну загрозу.
У грудні 2025 року на той момент керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомляв, що мобілізаційний план Росії на 2026 рік передбачає набір 409 тис. військовослужбовців.