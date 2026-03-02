Признаков общей мобилизации в России нет. Это был бы серьезный вызов, о котором Украина знала бы, сообщил президент Владимир Зеленский.

Нет признаков всеобщей мобилизации в России — Зеленский

— Признаков для мобилизации нет — если бы была всеобщая мобилизация, уверен, мы все об этом бы знали, потому что это был бы серьезный вызов, как минимум для нас. Я думаю, внутри россиян был бы вызов, но, тем не менее, такой информации не было, — сказал глава государства журналистам в понедельник, 2 февраля.

Напомним, ранее президент говорил, что в Украине ежемесячно мобилизуют около 34 тыс. человек. В России темпы мобилизации превышают украинские на 10 тыс. человек.

По словам Зеленского, в России существуют проблемы с кадрами в армии. Речь идет о подготовленных военных, поскольку новобранцев сразу отправляют на фронт.

Глава государства рассказал, что Кремль уже потерял значительную часть подготовленных военных, однако в случае паузы в войне Россия сможет восстановить армию, нарастить численность и снова представлять серьезную угрозу.

В декабре 2025 года на тот момент руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщал, что мобилизационный план России на 2026 год предусматривает набор 409 тыс. военнослужащих.

