Мобілізаційний план Росії на 2026 рік передбачає набір 409 тис. військовослужбовців.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Суспільному.

Буданов про мобілізаційний план РФ

За словами очільника ГУР, мобілізаційний план Росії на 2025 рік передбачав набір 403 тис. осіб.

Такої кількості мобілізованих країна-агресор досягла вже на початку грудня. Таким чином, у 2025 році Росія перевиконає встановлений план з укомплектування армії.

За його словами, основним джерелом поповнення особового складу російської армії залишаються контрактники.

Генерал Буданов також зазначив, що на 2026 рік мобілізаційний план Росії передбачає набір 409 тис. військових.

Він додав, що ворог стикається з труднощами у процесі набору людей до лав армії.

– Звичайно. Тому періодично вони збільшують рівень одноразових виплат: він коливається залежно від регіону, але це значні суми. Так вони заманюють людей до війська, – додав він.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Росія збільшила угруповання військ для стратегічного наступу проти України приблизно до 710 тис. осіб.

За його словами, попри значні втрати, російська армія не припиняє наступальних дій, однак суттєвих оперативних результатів досягти станом на грудень не змогла.

