Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні щомісяця мобілізують близько 34 тис. людей. У Росії темпи мобілізації ще вищі.

Зеленський про мобілізацію в Україні та РФ

В інтерв’ю Sky News глава держави розповів, що в Україні є дефіцит мобілізованих солдатів.

В Росії, за його словами, є проблеми з кадрами в армії. Мова йде про підготовлених військових, адже новобранців в РФ одразу відправляють на фронт.

– Ми ж обов’язково вчимо людей. Ми мобілізуємо 30-34 тис. осіб на місяць. У Росії цей показник на 10 тис. вищий щомісяця, – сказав Зеленський.

Президент додав, що запити на поповнення підрозділів залишаються, оскільки потрібні ротації – люди втомлюються, моральний дух падає.

Він висловив сподівання, що ситуація покращиться завдяки збільшенню кількості дронів, зброї та далекобійних засобів ураження.

Нагадаємо, Володимир Зеленський говорив, що Росія втрачає 30–35 тис. військових на місяць, і такі масштаби втрат неможливі для сучасної війни.

Кремль уже втратив значну частину підготовлених військових, але у разі паузи у війні Росія зможе відновити армію, наростити чисельність та знову становити серйозну загрозу.

У грудні 2025 року на той момент керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомляв, що мобілізаційний план Росії на 2026 рік передбачає набір 409 тис. військовослужбовців.

