Ще один бойовий літак Військово-повітряних сил США зазнав аварії в районі Перської затоки.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох американських чиновників.

Два військові літаки США впали на Близькому Сході

За їхніми даними, штурмовик A-10 Warthog упав поблизу Ормузької протоки приблизно в той самий період, коли над територією Ірану був збитий інший американський літак – винищувач F-15E.

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– Офіційні особи надали скупі подробиці про катастрофу А-10, в тому числі про те, як і де вона сталася, – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у п’ятницю, 3 квітня.

Видання Axios зазначило, що Іран уперше з початку війни на Близькому Сході збив американський винищувач F-15.

На борту літака перебували двоє військових, одного пілота вдалося врятувати. Пошуково-рятувальна операція триває.

Іранські медіа вже опублікували фото та відео, на яких, як стверджується, видно уламки збитого літака та одне з катапультних крісел.

Аналіз цих матеріалів свідчить про те, що йдеться саме про американський винищувач F-15.

Також підконтрольні владі аятол ЗМІ заявили, що інцидент стався в повітряному просторі на південному заході Ірану.

Командування Корпусу вартових ісламської революції повідомило, що сили протиповітряної оборони нібито збили американський винищувач F-35 над Іраном.

Втім, пізніше західні експерти дійшли висновку, що мова йде не про F-35, а про F-15.

Реакція Трампа на збиття американських літаків

Під час короткого телефонного інтерв’ю NBC News президент США Дональд Трамп відмовився коментувати деталі операції після втрати літаків.

Він також висловив невдоволення тим, як окремі медіа висвітлюють перебіг пошуково-рятувальних заходів.

На запитання, чи вплинуть ці події на можливі переговори з Іраном, президент відповів негативно.

– Ні, зовсім ні. Ні, це війна. Ми у стані війни, – сказав він.

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