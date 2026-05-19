Загроза від Росії з боку Білорусі зберігається, ворог прагне розширити фронт завдяки операціям на півночі.

Про це в інтерв’ю Мілітарному заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про загрозу з боку Білорусі

– Тенденція до того, що лінія фронту буде збільшуватися. Ви знаєте останні дані нашої розвідки і заяви нашого президента України, верховного головнокомандувача, про загрозу Росії з боку Білорусі, можливі операції на півночі. Це реально, ми знаємо ці дані, – наголосив генерал.

За словами Сирського, російський генштаб наразі активно прораховує та планує наступальні дії з північного напрямку.

Зараз дивляться

– Це значить, фронт ще збільшиться, – сказав головком.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна очікує можливої загрози у війні з боку Білорусі на тлі контактів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Паліса наголосив, що Білорусь і надалі розглядатимуть як потенційну загрозу, доки в Мінську зберігатиметься лояльний до Путіна режим.

Він зазначив, що навіть той факт, що під час нещодавньої масованої атаки російські дрони оминали територію Білорусі, не свідчить про припинення допомоги Мінська у запуску безпілотників і ракет по Україні.

До слова, українська розвідка зафіксувала додаткові контакти між росіянами та Лукашенком щодо можливого залучення Білорусі до нових агресивних операцій.

Президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони посилити відповідний напрямок і підготувати план реагування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.