Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія несе на фронті значно більші втрати, ніж Сили оборони України.

Про це він заявив в інтерв’ю Мілітарному.

Сирський про втрати російської армії на фронті

За словами головкома, співвідношення загальних втрат між російською та українською арміями наразі становить приблизно 3,5 до 1 на користь України.

– У противника втрати в рази більші. Якщо загальні втрати зараз на фронті – десь у 3,5 рази більші, – зазначив Сирський.

Він додав, що співвідношення кількості загиблих, залежно від дня, може бути ще вищим: “і в сім, і в дев’ять разів буває більше”.

Раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявляв, що втрати російських військ на Донбасі зросли утричі, тоді як просування окупантів залишається мінімальним.

За його словами, попри амбітні плани РФ на 2026 рік, у противника недостатньо ресурсів для їх реалізації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками квітня втрати Росії перевищили 35 тис. військових.

За його словами, всі ураження мали підтвердження, Сили оборони України зберігають стабільний рівень утримання позицій.

Президент також зауважив, що ефективність ударів на відстані понад 20 км зросла.

Кількість таких уражень у квітні збільшилася вдвічі порівняно з березнем і вчетверо – порівняно з лютим.

Фото: Олександр Сирський

