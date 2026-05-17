Болгарія вперше в історії виграла Євробачення у 2026 році. До цього країна майже два десятиліття намагалася здобути перемогу на конкурсі, кілька разів наближалася до тріумфу, однак головний кубок отримала лише після повернення на шоу у Відні.

Болгарія на Євробаченні дебютувала у 2005 році. За цей час країна пережила і провальні півфінали, і багаторічні паузи через фінансові труднощі, і гучні повернення, які щоразу активно обговорювали фанати конкурсу.

Чи вигравала Болгарія Євробачення раніше

До 2026 року Болгарія жодного разу не перемагала на Євробаченні. Найкращим результатом країни довгий час залишалося друге місце Крістіана Костова у 2017 році з піснею Beautiful Mess.

Тоді представник Болгарії став одним із головних фаворитів сезону. У півфіналі він посів перше місце, а у фіналі набрав 615 балів і поступився лише переможцю конкурсу.

Ще одним успішним роком для Болгарії став 2016-й, коли Полі Генова з треком If Love Was a Crime фінішувала четвертою. А перший великий прорив країни стався ще у 2007 році — дует Еліца Тодорова та Стоян Янкулов із піснею Water посів п’яте місце у фіналі.

Втім, більшість участей Болгарії були менш успішними. Після дебюту у 2005 році країна кілька років поспіль не могла пройти до фіналу. Особливо драматичним став 2012 рік, коли Софі Марінова не потрапила до фіналу лише через додаткові правила підрахунку голосів — Болгарія та Норвегія тоді набрали однакову кількість балів.

Скільки разів Болгарія перемагала на Євробаченні

Станом на 2026 рік Болгарія перемагала на Євробаченні лише один раз. Першу перемогу країні принесла співачка Дара (Dara) з піснею Bangaranga.

Для Болгарії це також стало поверненням на конкурс після кількарічної перерви. Країна не брала участі у 2023–2025 роках через фінансові обмеження та відсутність інтересу з боку мовника.

Про повернення Болгарії на Євробачення 2026 офіційно оголосили 31 жовтня 2025 року. Вже тоді фанати активно обговорювали, яким буде камбек країни після паузи.

Болгарія на Євробаченні 2026: що відомо про переможницю

Співачка Дара, яка представила Болгарію на Євробаченні 2026, вважається однією з найпопулярніших сучасних попспівачок країни. Справжнє ім’я артистки — Дарина Йотова.

Популярність вона здобула після участі у болгарському X Factor, а згодом випустила кілька гучних хітів, серед яких Thunder, Call Me та Mr. Rover. Також співачка працювала наставницею у шоу The Voice of Bulgaria.

Конкурсна пісня Bangaranga стала однією з найобговорюваніших композицій сезону. Трек поєднав EDM-поп, фестивальне електронне звучання та балканську експресію.

У центрі композиції — образ сильної героїні, яка не боїться осуду, порушує правила та відстоює свободу бути собою.

Після прем’єри пісні фанати Євробачення активно сперечалися про значення слова Bangaranga. Частина слухачів пов’язувала його з ямайським сленгом, де bangarang означає “хаос” або “галас”, а інші — із балканськими традиціями.

Сама Дара пояснювала, що Bangaranga для неї — це внутрішня енергія та сила діяти через любов, а не страх.

Хто написав Bangaranga для Євробачення 2026

Над композицією Bangaranga працювали сама Дара, Anne Judith Wik та Cristian Tarcea (Monoir). Проте, найбільшу увагу українських єврофанів до болгарського треку привернув грецький композитор Дімітріс Контопулос, що став співавтором переможної пісні.

Раніше він працював над конкурсними композиціями для представників РФ на Євробаченні у період, коли Росія ще брала участь у конкурсі. Одним із його постійних співавторів був путініст Філіп Кіркоров.

Нагадаємо, Росію відсторонили від Євробачення після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

