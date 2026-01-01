Китайські військові навчання навколо Тайваню “безпідставно” загострили напругу в регіоні.

Про це заявив Держдепартамент США, закликавши Пекін “припинити військовий тиск”, пише СВS News.

Військові навчання Китаю біля Тайваню: що відомо

– Військова активність та риторика Китаю щодо Тайваню та інших країн регіону безпідставно підвищують напругу. Ми закликаємо Пекін проявити стриманість, припинити військовий тиск на Тайвань і натомість розпочати конструктивний діалог, – заявив у четвер, 1 січня, Томмі Піготт, головний заступник речника Держдепартаменту.

Він додав, що “США підтримують мир і стабільність у Тайванській протоці та виступають проти односторонніх змін статус-кво, зокрема шляхом застосування сили чи примусу”.

Китай стверджує, що демократичний Тайвань є частиною його території, і погрожує застосувати силу для його анексії.

У понеділок і вівторок Пекін запустив ракети та розгорнув десятки винищувачів, військових кораблів і суден берегової охорони, щоб оточити головний острів Тайваню.

За словами Пекіна, навчання під кодовою назвою Місія справедливості 2025 імітували блокаду основних тайванських портів.

Тайбей засудив навчання та назвав їх “надзвичайно провокаційними”.

Трамп відкидає можливість вторгнення

Президент Дональд Трамп заявив, що не стурбований навчаннями, начебто відкидаючи можливість того, що його китайський колега Сі Цзіньпін може дати наказ про вторгнення.

– У мене чудові стосунки з президентом Сі. І він нічого мені про це не говорив. Я, звісно, бачив це, – сказав Трамп журналістам, коли його запитали про навчання.

Трамп додав, що Китай “проводить військово-морські навчання в тому районі вже 20 років”, але “тепер люди сприймають це трохи інакше”.

Сполучені Штати зобов’язані забезпечувати Тайвань засобами для самооборони, водночас зберігаючи невизначеність щодо того, чи втрутяться безпосередньо американські збройні сили у разі вторгнення Китаю.

Демонстрація сили Пекіна відбулася після того, як адміністрація Трампа схвалила пакет озброєння для Тайваню на суму $11 млрд.

Ці військові навчання Китаю стали шостими масштабними маневрами з 2022 року, коли візит до Тайваню тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі обурив Пекін.