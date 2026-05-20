Президенти України та Сербії Володимир Зеленський та Александр Вучич обговорили розвиток двосторонніх відносин між державами, зокрема про відновлення відновлення перемовин про зону вільної торгівлі.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського й Вучича: що відомо

– Ми обидва вважаємо, що відносини мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку, – зазначив президент України.

Зеленський повідомив, що найближчими днями до Белграда прибуде представник уряду України – віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

– Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією, – наголосив глава держави.

Також повідомляється, що президент Сербії поінформував про дипломатичний трек на найближчий період.

Лідери домовилися підтримувати контакт.

Нагадаємо, 19 травня сербські медіа повідомили про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Белграда наприкінці цього тижня.

Дипломатичні джерела у Белграді повідомляли, що Сербія очікує на прибуття української делегації, яку може очолити особисто Володимир Зеленський.

Радник президента України Дмитро Литвин сьогодні повідомив, що до Белграду поїде Тарас Качка, який займатиметься підготовкою “певних питань”.

За його словами, візит президента України в Сербію планується, але будуть обрані інші дати.

Фото: Володимир Зеленський

