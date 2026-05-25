Зробили без мене: Володимир Ращук пояснив, чому його не було на хрестинах сина
- Актор продовжує брати участь у вихованні сина Яреми.
- При цьому Володимир Ращук заявив, що не знав про хрестини хлопчика.
- Після понад трьох років у піхоті Ращук зараз служить у штабі.
Актор і військовослужбовець ЗСУ Володимир Ращук уперше прокоментував ситуацію навколо хрестин свого сина Яреми.
Про це він розповів журналістці Ксенії Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті на ICTV2.
Ращук про хрестини сина
Після розриву з акторкою Вікторією Білан-Ращук Володимир продовжує брати участь у вихованні сина Яреми, який народився восени 2025 року. Проте на хрестинах хлопчика, що відбулися тиждень тому, батька не було.
Актор заявив, що навіть не знав про цю подію, тож і хрещених батьків не обирав.
— Це все вона сама зробила, я не присутній був. Це зробили без мене. І не повідомляли. Я навіть не знав, що це відбувається, — сказав Ращук.
При цьому у Києві актор та військовий періодично буває, адже характер його служби змінився. Понад три роки він провів безпосередньо на передовій, беручи участь у боях на найгарячіших напрямках фронту. Зараз Ращук працює у штабі.
— Заслужив. Я був в усіх майже гарячих точках. Рубіжне, Сєвєродонецьк, Бахмут, Курдюмівка, — зазначив Володимир Ращук.
Попри складне розлучення та публічний конфлікт, актор раніше неодноразово наголошував, що син залишається для нього головним пріоритетом. За словами Ращука, він намагається бачитися з Яремою щонайменше тричі на тиждень і проводить із ним увесь вільний час.
Фото: Володимир Ращук